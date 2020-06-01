с чего всё началось

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые в обеих странах. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Кремля.

Здоровье Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. 620

Общество Новый владелец «Ведомостей» оставил Андрея Шмарова главным редактором Шмаров продолжит исполнять обязанности главного редактора как минимум до созыва нового совета директоров компании.

Общество Илон Маск ответил на поздравления Рогозина по-русски После пребывания на МКС Crew Dragon должен будет доставить астронавтов назад на Землю, после чего можно будет говорить об успехе миссии Demo-2 и появлении у США собственных пилотируемых кораблей, сообщает "Общественная служба новостей". 1K

Авто В новом КоАП появится штраф за брошенные автомобили Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей. 162

Экономика Россия не планирует повышать налоги из-за кризиса на фоне пандемии Россия не будет повышать налоги, в отличие от стран, которые раздавали «вертолетные деньги», заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в программе «Познер» на Первом канале.

Политика МИД РФ: США потеряли право делать замечания по теме прав человека США из-за ситуации с массовыми протестами лишились права делать замечания другим странам по теме соблюдения прав человека, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Космос Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года. 34

Происшествия «Будет приказ о карантине до конца июня»: в полицейском главке Свердловской области вспышка COVID-19 Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что эта тема находится в компетенции Роспотребнадзора и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Свердловской области.

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. 221

Политика В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 2,4K

Общество В Вашингтоне введен комендантский час О введении в столице Америки комендантского часа в ночь на 1 июня с 23.00 до 06.00 сообщила мэр города Вашингтон Мюриэл Боузер на личной странице в сети Twitter. 166

Здоровье РПЦ поддерживает детского омбудсмена Анну Кузнецову Напомним, на прошлой неделе был обнародован ежегодный доклад Уполномоченного, в котором детский омбудсмен предлагает ограничить продажу абортивных препаратов в аптеках и изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств будет обратно пропорционален количеству абортов.