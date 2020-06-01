Коронавирус

ТАССТАССПутин провел телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые в обеих странах. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Кремля.
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с чего всё началось
«Дональд Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита «группы семи» с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея», — говорится в заявлении
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RT на русском11:55

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Трамп рассказал Путину о своей идее проведения саммита G7

RT на русском11:55

Трамп рассказал Путину о своей идее проведения саммита G7

Коммерсантъ12:26

Путин провел телефонный разговор с Трампом

ТАСС12:16

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Газета.Ru11:50

Путин созвонился с Трампом

Lenta.ru11:49

Трамп сообщил Путину об идее провести саммит G7 с участием России

РБК12:27

Путин и Трамп условились о продолжении контактов на различных уровнях

РИА Новости12:03
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Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Известия 08:55
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
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Религия

Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня

Известия 11:28
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Общество

Новый владелец «Ведомостей» оставил Андрея Шмарова главным редактором

Шмаров продолжит исполнять обязанности главного редактора как минимум до созыва нового совета директоров компании.
Афиша Daily 11:45
Общество

В Свердловской области снова объявлено штормовое предупреждение

Областная газета вчера в 13:55
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Общество

Илон Маск ответил на поздравления Рогозина по-русски

После пребывания на МКС Crew Dragon должен будет доставить астронавтов назад на Землю, после чего можно будет говорить об успехе миссии Demo-2 и появлении у США собственных пилотируемых кораблей, сообщает "Общественная служба новостей".
Южный Федеральный 03:19
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Кино

Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии

Gazeta.SPb вчера в 16:08
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Авто

В новом КоАП появится штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня вчера в 02:46
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Экономика

Россия не планирует повышать налоги из-за кризиса на фоне пандемии

Россия не будет повышать налоги, в отличие от стран, которые раздавали «вертолетные деньги», заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в программе «Познер» на Первом канале.
Коммерсантъ 11:15
Политика

МИД РФ: США потеряли право делать замечания по теме прав человека

США из-за ситуации с массовыми протестами лишились права делать замечания другим странам по теме соблюдения прав человека, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Газета.Ru 11:36
Авто

На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta

Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс 30 мая в 03:16
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Кино

Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix

NewInform 06:46
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Происшествия

В США украинец на грузовике въехал в толпу протестующих

В Миннеаполисе большой грузовик, за рулём которого находился водитель-украинец, влетел в толпу протестующих, перекрывших трассу.
Rusvesna.su 05:26
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Энергетика

«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

Дочернее общество "Газпрома" "Газпром экспорт" заключило долгосрочный контракт на поставку природного газа в Грецию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 08:54
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Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
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Происшествия

«Будет приказ о карантине до конца июня»: в полицейском главке Свердловской области вспышка COVID-19

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что эта тема находится в компетенции Роспотребнадзора и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Свердловской области.
Екатеринбург Онлайн 11:43
Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
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Происшествия

В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге от огнестрельного ранения погиб мужчина, которого заподозрили в краже обоев.
REGNUM 07:26
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
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Здоровье

Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники

Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:24
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Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
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Общество

В Вашингтоне введен комендантский час

О введении в столице Америки комендантского часа в ночь на 1 июня с 23.00 до 06.00 сообщила мэр города Вашингтон Мюриэл Боузер на личной странице в сети Twitter.
RuNews24.ru 09:43
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Здоровье

РПЦ поддерживает детского омбудсмена Анну Кузнецову

Напомним, на прошлой неделе был обнародован ежегодный доклад Уполномоченного, в котором детский омбудсмен предлагает ограничить продажу абортивных препаратов в аптеках и изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств будет обратно пропорционален количеству абортов.
Газета Metro 06:45
Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Известия 07:21
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Шоу-бизнес

Шнуров написал матерное стихотворение про попросивших помощи звезд

Evo-rus.com 02:19
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Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
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Футбол

Турецкие топ-клубы заинтересованы в приобретении Смолова

Soccer.ru 11:32
Происшествия

В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи

Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
Российская газета вчера в 10:00
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Культура

Звёзды «Властелина колец» встретились онлайн

Артисты провели встречу на YouTube-канале Джоша Гэда, известного по фильму «Холодное сердце».
News.ru 03:33
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