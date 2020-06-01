Коронавирус
ТАССПутин провел телефонный разговор с Трампом
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые в обеих странах. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Кремля.
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с чего всё началось
«Дональд Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита «группы семи» с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея», — говорится в заявлении.RT на русском11:55
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Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Религия
Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня
Известия 11:28
Общество
Новый владелец «Ведомостей» оставил Андрея Шмарова главным редактором
Шмаров продолжит исполнять обязанности главного редактора как минимум до созыва нового совета директоров компании.
Афиша Daily 11:45
Общество
В Свердловской области снова объявлено штормовое предупреждение
Областная газета вчера в 13:55
Общество
Илон Маск ответил на поздравления Рогозина по-русски
После пребывания на МКС Crew Dragon должен будет доставить астронавтов назад на Землю, после чего можно будет говорить об успехе миссии Demo-2 и появлении у США собственных пилотируемых кораблей, сообщает "Общественная служба новостей".
Южный Федеральный 03:19
Кино
Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Gazeta.SPb вчера в 16:08
Авто
В новом КоАП появится штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня вчера в 02:46
Экономика
Россия не планирует повышать налоги из-за кризиса на фоне пандемии
Россия не будет повышать налоги, в отличие от стран, которые раздавали «вертолетные деньги», заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в программе «Познер» на Первом канале.
Коммерсантъ 11:15
Политика
МИД РФ: США потеряли право делать замечания по теме прав человека
США из-за ситуации с массовыми протестами лишились права делать замечания другим странам по теме соблюдения прав человека, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Газета.Ru 11:36
Авто
На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta
Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс 30 мая в 03:16
Происшествия
В США украинец на грузовике въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе большой грузовик, за рулём которого находился водитель-украинец, влетел в толпу протестующих, перекрывших трассу.
Rusvesna.su 05:26
Энергетика
«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года
Дочернее общество "Газпрома" "Газпром экспорт" заключило долгосрочный контракт на поставку природного газа в Грецию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 08:54
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
Происшествия
«Будет приказ о карантине до конца июня»: в полицейском главке Свердловской области вспышка COVID-19
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что эта тема находится в компетенции Роспотребнадзора и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Свердловской области.
Екатеринбург Онлайн 11:43
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Происшествия
В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге от огнестрельного ранения погиб мужчина, которого заподозрили в краже обоев.
REGNUM 07:26
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
Здоровье
Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники
Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:24
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
Общество
В Вашингтоне введен комендантский час
О введении в столице Америки комендантского часа в ночь на 1 июня с 23.00 до 06.00 сообщила мэр города Вашингтон Мюриэл Боузер на личной странице в сети Twitter.
RuNews24.ru 09:43
Здоровье
РПЦ поддерживает детского омбудсмена Анну Кузнецову
Напомним, на прошлой неделе был обнародован ежегодный доклад Уполномоченного, в котором детский омбудсмен предлагает ограничить продажу абортивных препаратов в аптеках и изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств будет обратно пропорционален количеству абортов.
Газета Metro 06:45
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
Российская газета вчера в 10:00
Культура
Звёзды «Властелина колец» встретились онлайн
Артисты провели встречу на YouTube-канале Джоша Гэда, известного по фильму «Холодное сердце».
News.ru 03:33