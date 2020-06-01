Политика

Газета.RuГазета.RuПутин провел телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля. Так, лидеры стран обменялись мнениями в ходе разговора о принимаемых мерах в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
«Дональд Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита «группы семи» с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея», — говорится в заявлении
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RT на русском11:55

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Путин и Трамп по телефону обсудили нефть, космос и саммит G7

Газета.Ru13:31

Трамп сообщил Путину об идее провести саммит G7 с участием России

РБК12:27

Трамп рассказал Путину о своей идее проведения саммита G7

Коммерсантъ12:26

Трамп и Путин обсудили прогресс в отношении проведения встречи G7

ТАСС15:31

Трамп рассказал Путину о своей идее проведения саммита G7

RT на русском11:55

Путин и Трамп обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+

РЕН ТВ11:44

Трамп позвонил Путину

РИА Новости13:08
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
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Происшествия

На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго

РИА Новости 14:07
Политика

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК 14:09
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Религия

В Москве с 6 июня откроют православные храмы

В Москве с 6 июня для прихожан откроются храмы города, сообщается в Telegram-канале рабочей группы по борьбе с коронавирусом при патриархе Кирилле.
Коммерсантъ 11:31
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Общество

В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
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Кино

Актеры из «Властелина колец» воссоединились ради нового шоу

Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец" приняли участие в онлайн-шоу Джоша Гада "Reunited apart".
Piter.tv 02:07
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Общество

Посольство РФ призвало россиянам избегать мест акций протеста в США

РЕН ТВ 15:31
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Гаджеты

Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России

Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
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Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой случилась истерика прямо перед камерой

20-летняя Ольга – дочка актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой в очередной раз стала героиней скандальных хроник.
Live24 15:16
Происшествия

Железнодорожный мост обрушился под Мурманском

Железнодорожный аварийный мост под Мурманском, на котором с 30 мая велись ремонтные работы из-за подмытия конструкций, обрушился.
RT на русском 08:50
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Общество

У здания столичного управления МВД продолжаются задержания пикетчиков

У здания московского управления МВД на Петровке, 38, продолжают задерживать участников одиночных пикетов в поддержку арестованного журналиста и политика Ильи Азара.
Росбалт 11:59
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Шоу-бизнес

Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

РЕН ТВ вчера в 20:23
5
Политика

В США призвали Трампа жестко подавить протесты

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе с 26 мая.
Lenta.ru 14:50
5
Здоровье

Названы главные мифы о питьевой воде

Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
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Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Lenta.ru 07:32
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Общество

Путин рассказал, когда пройдет вручение орденов «Родительская слава»

Церемония награждения орденом "Родительская слава" обязательно состоится после снятия всех ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, сообщил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:13
Армия и оружие

Как Северный флот обеспечивает защиту арктических рубежей России

Северный флот обеспечивает стратегическое сдерживание западных стран и защищает заполярное пространство, где сосредоточены колоссальные природные богатства.
RT на русском 09:48
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Баскетбол

Эдриан Воджнаровски: «Формат с 22 командами будет утвержден подавляющим большинством голосов»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, подавляющее большинство членов Совета управляющих проголосуют за формат с 22 командами.
Sports.ru 14:50
Технологии

В Android 11 добавят новые графические элементы управления системой умного дома

Обновленный интерфейс может включать в себя ряд новых ярлыков как для оплаты товаров, так и взаимодействия с системой умного дома ― под общим названием «Быстрые элементы управления».
3DNews 15:05
Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
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Музыка

Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

В этом году коронавирус не дал провести "Евровидение", вместо которого прошёл фестиваль отобранных на конкурс песен Europe Shine A Light ("Европа зажигает огни"), лишённый соревновательного элемента.
Российская газета 04:45
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Финансы

Впервые с 6 марта курс доллара опустился ниже 70 рублей

В понедельник утром курс доллара на Мосбирже опустился ниже 70 рублей. Это произошло впервые с 6 марта.
Pravda.Ru 03:20
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Общество

В Италии предложили карать за отрицание коронавируса

Президент итальянской области Венето Лука Дзайя заявил, что за отказ признавать существование коронавируса нужно наказывать так же, как за отрицание Холокоста.
Взгляд.ру 12:51
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой

Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
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Происшествия

В Подмосковье нашли тело чемпиона мира по пауэрлифтингу

Российская газета 14:26
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Общество

В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы

Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
РИА Новости 08:47
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Политика

Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:04
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
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Шоу-бизнес

Асмус рассказала о жизни с Харламовым

Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом.
Московский Комсомолец 06:20
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