Политика
Газета.RuПутин провел телефонный разговор с Трампом
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля. Так, лидеры стран обменялись мнениями в ходе разговора о принимаемых мерах в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
«Дональд Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита «группы семи» с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея», — говорится в заявлении.RT на русском11:55
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Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Происшествия
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
РИА Новости 14:07
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК 14:09
Религия
В Москве с 6 июня откроют православные храмы
В Москве с 6 июня для прихожан откроются храмы города, сообщается в Telegram-канале рабочей группы по борьбе с коронавирусом при патриархе Кирилле.
Коммерсантъ 11:31
Общество
В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
Кино
Актеры из «Властелина колец» воссоединились ради нового шоу
Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец" приняли участие в онлайн-шоу Джоша Гада "Reunited apart".
Piter.tv 02:07
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой случилась истерика прямо перед камерой
20-летняя Ольга – дочка актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой в очередной раз стала героиней скандальных хроник.
Live24 15:16
Происшествия
Железнодорожный мост обрушился под Мурманском
Железнодорожный аварийный мост под Мурманском, на котором с 30 мая велись ремонтные работы из-за подмытия конструкций, обрушился.
RT на русском 08:50
Общество
У здания столичного управления МВД продолжаются задержания пикетчиков
У здания московского управления МВД на Петровке, 38, продолжают задерживать участников одиночных пикетов в поддержку арестованного журналиста и политика Ильи Азара.
Росбалт 11:59
Шоу-бизнес
Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов
РЕН ТВ вчера в 20:23
Политика
В США призвали Трампа жестко подавить протесты
Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе с 26 мая.
Lenta.ru 14:50
Здоровье
Названы главные мифы о питьевой воде
Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Lenta.ru 07:32
Общество
Путин рассказал, когда пройдет вручение орденов «Родительская слава»
Церемония награждения орденом "Родительская слава" обязательно состоится после снятия всех ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, сообщил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:13
Армия и оружие
Как Северный флот обеспечивает защиту арктических рубежей России
Северный флот обеспечивает стратегическое сдерживание западных стран и защищает заполярное пространство, где сосредоточены колоссальные природные богатства.
RT на русском 09:48
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Баскетбол
Эдриан Воджнаровски: «Формат с 22 командами будет утвержден подавляющим большинством голосов»
По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, подавляющее большинство членов Совета управляющих проголосуют за формат с 22 командами.
Sports.ru 14:50
Технологии
В Android 11 добавят новые графические элементы управления системой умного дома
Обновленный интерфейс может включать в себя ряд новых ярлыков как для оплаты товаров, так и взаимодействия с системой умного дома ― под общим названием «Быстрые элементы управления».
3DNews 15:05
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
В этом году коронавирус не дал провести "Евровидение", вместо которого прошёл фестиваль отобранных на конкурс песен Europe Shine A Light ("Европа зажигает огни"), лишённый соревновательного элемента.
Российская газета 04:45
Финансы
Впервые с 6 марта курс доллара опустился ниже 70 рублей
В понедельник утром курс доллара на Мосбирже опустился ниже 70 рублей. Это произошло впервые с 6 марта.
Pravda.Ru 03:20
Общество
В Италии предложили карать за отрицание коронавируса
Президент итальянской области Венето Лука Дзайя заявил, что за отказ признавать существование коронавируса нужно наказывать так же, как за отрицание Холокоста.
Взгляд.ру 12:51
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
Происшествия
В Подмосковье нашли тело чемпиона мира по пауэрлифтингу
Российская газета 14:26
Общество
В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы
Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
РИА Новости 08:47
Политика
Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по Конституции
Президент России Владимир Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:04
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о жизни с Харламовым
Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом.
Московский Комсомолец 06:20