с чего всё началось

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля. Так, лидеры стран обменялись мнениями в ходе разговора о принимаемых мерах в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19.

Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 117

Политика Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. 36

Религия В Москве с 6 июня откроют православные храмы В Москве с 6 июня для прихожан откроются храмы города, сообщается в Telegram-канале рабочей группы по борьбе с коронавирусом при патриархе Кирилле. 482

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