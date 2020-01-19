Политика

Газета.RuГазета.RuПутин провел встречу с премьером Британии в Берлине

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине в перерыве на конференции по Ливии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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