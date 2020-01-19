Политика
Газета.RuПутин провел встречу с премьером Британии в Берлине
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине в перерыве на конференции по Ливии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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Политика
Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений
Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений.
Финансы
Курс доллара: точный прогноз на неделю
Курс доллара может продолжить падение на предстоящей неделе. Напомним, что пятницу доллар завершил на уровне 61,55, подешевев на 10 копеек.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии приняло заявки от Nord Stream AG и Nord Stream 2 на выведение "Северного потока — 2" из-под действия обновленной Газовой директивы Евросоюза, сообщает ТАСС.
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Происшествия
Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что всего в области в купаниях участвовали более 7,2 тысячи человек.
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Армия и оружие
Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря
Политика
Лавров рассказал об итогах конференции по Ливии в Берлине
Ранее Лавров отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Нет худа без добра Падение ставок по депозитам в российских банках до исторических минимумов обусловлено тем, что весь прошлый год Банк России планомерно снижал ключевую ставку.
Экономика
Центральный рынок в Москве сменил владельца
Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс».
Футбол
«Милан» согласился продать игрока в «ПСЖ»
Милан, набрав 28 очков, идёт восьмым в итальянской Серии А. ПСЖ (49) возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1. Главный тренер "Милана": "Ибрагимович - посланник богов"
Общество
Гороскоп на 18 января: Марс в Деве призывает заняться личной жизнью
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 января 2020 года большинству знаков зодиака следует больше внимания уделить своим романтическим отношениям, на время забыв о работе.
Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Шоу-бизнес
17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках
В Сети стихийно возник звездный флешмоб в голубых купальниках. Первой в этом пляжном наряде на Бали появилась 41-летняя Екатерина Климова.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Экономика
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Политика
Зеленский заявил о желании иметь надежные отношения с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает иметь хорошие надежные отношения с США, но вместе с тем не хочет быть вовлеченным в политическую ситуацию в США.
Технологии
В США показали полет нового беспилотника программы «Гремлины»
В США показали первый полет беспилотника X-61A программы "Гремлины". Испытания впервые провели в ноябре 2019 года на полигоне в штате Юта.
Гаджеты
Популярный смартфон получил Android 10 с новой оболочкой
Стало известно, что смартфон получил Android 10 с новой оболочкой Realme UI. Обновление на 3,52 ГБ получило название RMX1921EX_11-C.01.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции
Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл раскритиковал поступок дочери и ее супруга
Томас Маркл, отец Меган Маркл, подверг критики поведение дочери и ее избранника, принца Гарри.
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