Политика

Газета.RuГазета.RuПутин провел встречу с премьером Британии в Берлине

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине в перерыве на конференции по Ливии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
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В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста.
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Пресс-секретарь и.о. главы Минэкономразвития Максима Орешкина заявил «Известиям», что ему неизвестно о «такой кандидатуре» на пост руководителя ведомства.
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Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

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