Общество
Общественное телевидение РоссииПутин обсудил вопросы аграрной политики на заседании Госсовета
Больше половины бедных россиян живут в сельской местности, передает ОТР заявление президента Владимира Путина на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики. По словам главы государства, качество жизни в деревнях принципиальный вопрос, который необходимо решать для развития сельхозотрасли.
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Путин отметил опережающие экономику темпы роста сельского хозяйства в России
Rambler News Serviceвчера в 06:54
Путин обсудил вопросы аграрной политики на заседании Госсовета
Общественное телевидение Россиивчера в 07:26
Собянин принял участие в заседании Госсовета по вопросам развития сельского хозяйства
Москва 24вчера в 07:08
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета РФ по аграрной политике
Волжская коммунавчера в 11:13
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