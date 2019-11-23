Российский президент Владимир Путин провел встречу с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополитом Корнилием. Они обсудили, как происходит возвращение старообрядцев на территорию РФ.

Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Политика Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.

Экономика Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.

Политика Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.

Политика Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина в качестве преемника Возглавлявший администрацию президента РФ в 1997-1998 годах Валентин Юмашев в интервью Владимиру Познеру в Екатеринбурге рассказал, почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина в качестве преемника.

Футбол Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).