Политика
Газета.RuПутин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию
Российский президент Владимир Путин провел встречу с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополитом Корнилием. Они обсудили, как происходит возвращение старообрядцев на территорию РФ.
Читать в источнике
Оценить279
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Происшествия
Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга
Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Здоровье
Назван напиток, защищающий от тромбов и вязкости крови
Богатый витаминами апельсин понижает уровень плохого холестерина в крови, придает эластичность стенкам сосудов и уменьшает риск образования тромбов.
Экономика
Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн
Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.
Музыка
Светлана Лобода ударила Тилля Линдеманна в новом клипе
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Армия и оружие
Российский военный спутник «Космос-2422» сошёл с орбиты
Спутник российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении «Космос-2422» сошёл с орбиты и сгорел в верхних слоях атмосферы 22 ноября.
Политика
Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного
Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.
Политика
Зеленского высмеяли за форму с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский одел форму с черепом на шевроне, на котором изображен череп.
Футбол
Малком оценил шансы «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Полузащитник «Зенита» Малком поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Лионом», который состоится в Санкт-Петербурге 27 ноября.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Авто
Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck
Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Происшествия
Три человека погибли при столкновении поезда и машины во Флориде
Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в штате Флорида. В результате инцидента погибли три человека.
Наука
Одно полушарие мозга человека может заменить другое
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Общество
В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог
Последняя особь суматранского носорога в Малайзии умерла в субботу. Об этом сообщило агентство Reuters.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Политика
Британский The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма
Британский еженедельный журнал The Economist показал ролик, в котором была изображена карта Украины без Крыма.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Наука
Останки «библейского» змея с задними лапами обнаружили археологи
Окаменелые останки описанного в Библии змея с ногами нашли палеонтологи эволюционно-палеонтологического Университета Альберты в Аргентине.
Политика
Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина в качестве преемника
Возглавлявший администрацию президента РФ в 1997-1998 годах Валентин Юмашев в интервью Владимиру Познеру в Екатеринбурге рассказал, почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина в качестве преемника.
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Происшествия
Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве
Шоу-бизнес
Бузова увела Батрутдинова от жаждущих внимания красавиц
Футбол
Владимир Федотов: «На первый план вышли ребята со свистком»
Общество
Генпрокуратура назвала новые правила медкомиссии ошибкой
В прокуратуре пообещали изучить вопрос с новым порядком, разработанным Минздравом, и стоимостью справок, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.