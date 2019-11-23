Политика

Газета.RuГазета.RuПутин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Российский президент Владимир Путин провел встречу с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополитом Корнилием. Они обсудили, как происходит возвращение старообрядцев на территорию РФ.
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