Российский президент Владимир Путин провел встречу с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополитом Корнилием. Они обсудили, как происходит возвращение старообрядцев на территорию РФ.

Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

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