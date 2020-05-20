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РИА НовостиРИА НовостиПутин отметил важность сохранить набранную динамику в АПК

"Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли", - сказал Путин.
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Путин отметил важность сохранить набранную динамику в АПК

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Шоу-бизнес

Кристина Асмус надела вьетнамки на колготы

Paparazzi.ru 08:21
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Общество

Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 10:59
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Общество

Мишустин: Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется

Россия смогла избежать взрывного развития коронавирусной инфекции, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 05:54
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Общество

Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии

Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
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Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
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Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
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Экономика

РЖД навечно займут 100 млрд рублей пенсионных накоплений россиян

Пенсии россиян – в инвестиции РЖД Государственная управляющая компания ВЭБ, распоряжающаяся пенсионными накоплениями 39 млн будущих пенсионеров, вложит в "вечные облигации" РЖД 100 млрд руб. Минфин разрешил это сделать, ограничив долю облигаций РЖД в портфеле ВЭБа 20%.
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Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
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Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
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Общество

Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы

Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против распространения норм Евросоюза на газопроводы из третьих стран, передаёт Интерфакс со ссылкой на судебное решение.
RT на русском 10:45
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Общество

Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая

21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Армия и оружие

Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России

Шойгу отметил, что с начала года в регионе уже провели более 30 учений и сейчас идет подготовка к совместным маневрам Балтийского флота и 6-й армии.
Вести.Ru 09:50
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Происшествия

В Саратове пострадали семь человек в ДТП с маршруткой

Семь человек получили травмы в результате дорожной аварии с маршрутной "Газелью" в Саратове в среду, сообщил ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
ТАСС 11:00
Общество

Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса

Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
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Энергетика

США за неделю снизили добычу еще на 100 тыс. баррелей в сутки

Суточная добыча нефти в США за период с 9 по 15 мая снизилась еще на 100 тыс. баррелей - до 11,5 млн баррелей, следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
ТАСС 11:08
Здоровье

Эксперты: Россия выходит из карантина с учетом лучших практик мира

Способы постепенного снятия ограничений в России, введённых из-за опасности распространения коронавируса, соответствуют лучшим практикам в мире.
Национальная служба новостей 07:06
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Гаджеты

Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США

Наибольшую удовлетворенность от покупки жители США испытали от смартфона Samsung Galaxy Note 9. 85% участников опроса сообщили об этом.
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Здоровье

В Калининградской области приостановили работу рыбзавода из-за коронавируса у 15 сотрудников

Работу рыбоконсервного завода «Барс» приостановили из-за заражения сотрудников коронавирусом.
Калининград.Ru 10:49
Шоу-бизнес

Актриса «Сватов» рассказала о неприятных ситуациях на съемках

Слово и Дело вчера в 11:57
Космос

США попытаются передать электричество из космоса на Землю

Ракета-носитель Atlas V запустила военный автоматический мини-шаттл X-37B на околоземную орбиту – это уже шестой успешный полет «космического самолета».
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Происшествия

Три человека пострадали при стрельбе на юго-востоке Москвы

По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы возле авторынка на юго-востоке Москвы.
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Михаил Боярский предложил забросать помидорами современных звезд

Боярский признался, что по работе не скучает, театр в последнее время его расстраивает.
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Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»

Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
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Футбол

Андрей Аршавин пошутил над бывшими одноклубниками в Instagram

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин решил пошутить над своими одноклубниками.
Ридус 10:02
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Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
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Общество

Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время

Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:35
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Шоу-бизнес

Павел Прилучный задолжал коммунальщикам и проиграл суд

Экспресс газета 04:45
Культура

Сын Виктора Цоя хочет зарегистрировать бренд «Кино»

Сын рок-музыканта Виктора Цоя Александр обратился в Роспатент, чтобы запатентовать бренд «Кино», пишет агентство городских новостей «Москва».
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Шоу-бизнес

Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой

Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
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