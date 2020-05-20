По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронутыми ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чем другие отрасли экономики. Однако и здесь есть риски снижения доходов, увеличения производственных затрат.

Президент России Владимир Путин проводит совещание по поддержке агропромышленного комплекса в условиях пандемии коронавируса.

Путин проводит совещание по поддержке АПК в условиях пандемии

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