По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронуты ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чем другие отрасли экономики, однако и здесь есть риски снижения доходов и роста производственных затрат.

Президент России Владимир Путин проводит совещание по поддержке агропромышленного комплекса в условиях пандемии коронавируса.

Путин проводит совещание по поддержке АПК в условиях пандемии

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