Политика
Реальное времяВладимир Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом
Трансляция "Реального времени" Сегодня президент России Владимир Путин проводит очередное совещание в режиме видеоконференции по развитию ситуации с коронавирусом.
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Владимир Путин провел совещание по коронавирусу 13 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Комсомольская правда06:51
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Главу Седельниковского района Омской области обвинили в хищении
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Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
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Коммерсантъ вчера в 14:46
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Роспотребнадзор дал оптимистичный прогноз по коронавирусу в России
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.
Lenta.ru 12:10
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Lenta.ru 03:48
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Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией в больнице в Уфе.
RT на русском 11:06
Общество
Минздрав заявил об уменьшении на 5% смертности от пневмонии
В России на 5% сократилось число летальных случаев от пневмонии и других заболеваний по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:21
Происшествия
В российском городе подожгли синагогу
Lenta.ru 04:17
Общество
В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции
В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей режима самоизоляции, ранее штрафы выписывали только единичным нарушителям, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Солнцевского суда столицы Георгия Енгибарова.
Ведомости 11:57
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Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах.
Lenta.ru вчера в 19:50
Авто
В США обнаружили секретный склад с 300 редкими авто
В Америке найден секретный склад с 300 редкими автомобилями, которыми сейчас занимаются специалисты компании AMMO NYC, специализирующейся на услугах детейлинга.
Тарантас Ньюс 06:05
Футбол
Роналду использовал дочь вместо гантели во время тренировки
Во время занятия футболисту стали мешать дети, поэтому он поднял дочь и использовал её вместо гантели.
Чемпионат 11:36
Общество
Академик спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России может достигнуть пика в последней декаде апреля.
Мой Брянск 03:38
Политика
Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
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Роспотребнадзор закрыл в Свердловской области кладбища и церкви
Главный санврач запретил до конца месяца массовые религиозные обряды Руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских ввел дополнительные ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса.
Правда УрФО 11:39
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек
В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10056, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.
Газета.Ru 11:58
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Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
Футбол
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Фонт — один из основных конкурентов нынешнего президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу на предстоящих выборах главы клуба, которые запланированы на 2021 год.
Bookmaker-ratings.ru 01:33
Футбол
Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в родной «Спортинг»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу может вернуться в Португалию.
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Онлайн-концерт группы Little Big посмотрели более трех миллионов человек. Выступление транслировалось 11 апреля в «Яндекс.Эфире».
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Врач передал последние слова пациента, умирающего от коронавируса
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МВД назвало самые криминальные регионы России
Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь 02:29
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Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube
Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube.
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В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
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В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
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МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
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Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
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"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
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Минздрав заявил о рисках дефицита лекарств в России
В Минздраве заявили о рисках дефицита некоторых лекарств в России.
Lenta.ru 11:25