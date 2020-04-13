Политика

Реальное времяРеальное времяВладимир Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом

Трансляция "Реального времени" Сегодня президент России Владимир Путин проводит очередное совещание в режиме видеоконференции по развитию ситуации с коронавирусом.
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Подробнее о событии

Путин провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране

РИА Новости08:53

Видео: Путин проводит совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации

Российская газета08:32

Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России

ТАСС05:47

Кремль: Путин проведет в понедельник совещание по борьбе с COVID-19

РЕН ТВ05:58

Путин снова проведет открытое совещание по борьбе с коронавирусом

Московский Комсомолец05:57

Владимир Путин провел совещание по коронавирусу 13 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция

Комсомольская правда06:51

Кремль заявил о находящейся на передовой в борьбе с коронавирусом Москве

РБК05:46
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Происшествия

Главу Седельниковского района Омской области обвинили в хищении

РИА СуперОмск 09:31
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
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Энергетика

ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
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Здоровье

Роспотребнадзор дал оптимистичный прогноз по коронавирусу в России

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.
Lenta.ru 12:10
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Lenta.ru 03:48
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Здоровье

Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в Уфе

Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией в больнице в Уфе.
RT на русском 11:06
3
Общество

Минздрав заявил об уменьшении на 5% смертности от пневмонии

В России на 5% сократилось число летальных случаев от пневмонии и других заболеваний по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:21
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Происшествия

В российском городе подожгли синагогу

Lenta.ru 04:17
17
Общество

В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей режима самоизоляции, ранее штрафы выписывали только единичным нарушителям, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Солнцевского суда столицы Георгия Енгибарова.
Ведомости 11:57
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Политика

Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах.
Lenta.ru вчера в 19:50
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Авто

В США обнаружили секретный склад с 300 редкими авто

В Америке найден секретный склад с 300 редкими автомобилями, которыми сейчас занимаются специалисты компании AMMO NYC, специализирующейся на услугах детейлинга.
Тарантас Ньюс 06:05
Футбол

Роналду использовал дочь вместо гантели во время тренировки

Во время занятия футболисту стали мешать дети, поэтому он поднял дочь и использовал её вместо гантели.
Чемпионат 11:36
Общество

Академик спрогнозировал пик коронавируса в России

Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России может достигнуть пика в последней декаде апреля.
Мой Брянск 03:38
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Политика

Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
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Общество

Роспотребнадзор закрыл в Свердловской области кладбища и церкви

Главный санврач запретил до конца месяца массовые религиозные обряды Руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских ввел дополнительные ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса.
Правда УрФО 11:39
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек

В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10056, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.
Газета.Ru 11:58
Интернет

Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
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Футбол

Кандидат в президенты «Барселоны»: Клуб находится на грани банкротства

Фонт — один из основных конкурентов нынешнего президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу на предстоящих выборах главы клуба, которые запланированы на 2021 год.
Bookmaker-ratings.ru 01:33
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Футбол

Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в родной «Спортинг»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу может вернуться в Португалию.
Евро-футбол.ру 11:08
Музыка

Онлайн-концерт группы Little Big посмотрели более трех млн человек

Онлайн-концерт группы Little Big посмотрели более трех миллионов человек. Выступление транслировалось 11 апреля в «Яндекс.Эфире».
Культуромания вчера в 09:26
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Здоровье

Врач передал последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Живая Кубань 08:08
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Общество

МВД назвало самые криминальные регионы России

Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь 02:29
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Политика

Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube

Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube.
RZN.info 11:00
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Общество

В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами

РИА Новости 10:22
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Общество

В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели

В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru вчера в 12:21
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Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
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Здоровье

Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря

Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
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Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
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Политика

Минздрав заявил о рисках дефицита лекарств в России

В Минздраве заявили о рисках дефицита некоторых лекарств в России.
Lenta.ru 11:25
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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