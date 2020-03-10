Политика
РИА НовостиМедведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
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Конечно, если парламентарии на Украине, в России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, к месту.
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин считает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержат создание парламентского измерения "нормандского формата", об этом сообщила пресс-служба Кремля.Народные новостивчера в 17:45
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Деятели украинской «Оппозиционной платформы - За жизнь» встретились с руководством Госдумы РФ
Независимая газетавчера в 12:35
Путин на встрече с Медведчуком поддержал идею парламентского измерения «нормандского формата»
Коммерсантъвчера в 16:00
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