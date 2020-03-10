Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Читать в источнике
Комментировать24
Владимир Путин
Конечно, если парламентарии на Украине, в России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, к месту.
— Владимир ПутинРБК вчера в 17:01
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин считает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержат создание парламентского измерения "нормандского формата", об этом сообщила пресс-служба Кремля
.
Народные новостивчера в 17:45

Подробнее о событии

Путин поддержал создание парламентского измерения «нормандского формата»

РБКвчера в 17:01

Деятели украинской «Оппозиционной платформы - За жизнь» встретились с руководством Госдумы РФ

Независимая газетавчера в 12:35

Путин на встрече с Медведчуком поддержал идею парламентского измерения «нормандского формата»

Коммерсантъвчера в 16:00

Путин убежден, что Меркель и Макрон поддержат парламентское измерение нормандского формата

ТАССвчера в 16:31

Путин встретился с Володиным и Медведчуком

Российская газетавчера в 15:21

Медведчук рассказал, как убедить Украину выполнить минские соглашения

РИА Новостивчера в 16:07

Путин оценил идею об участии парламентариев в нормандском формате

RT на русскомвчера в 17:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 01:59, Ашберн
Политика

Госдума поддержала обнуление президентских сроков

Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Коммерсантъ вчера в 09:22
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:23
Общество

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
РБК вчера в 18:06
Политика

Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов

Во вторник, 11 марта, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением провести досрочные выборы в Госдуму в сентябре 2020 года.
РБК вчера в 23:34
Экономика

Война на нефтяном рынке может повлиять на ипотеку в России

Министерство финансов может начать продавать валюту по причине начала нефтяной войны.
iReactor вчера в 06:04
Армия и оружие

Сирийским курдам удалось уничтожить сразу 79 турецких военных

В результате, 2 автобуса и одна бронемашина были полностью уничтожены, ещё несколько транспортных средств серьезно повреждены, 79 военных турецкой армии убиты и десятки ранены.
Недвижимость.RU вчера в 17:17
Армия и оружие

ЛНР заявила о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки

Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 00:55
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Армия и оружие

США отказались от закупки израильской системы ПВО «Железный купол»

США отказались от закупки израильской системы ПВО Iron Dome (Железный купол).
Военное обозрение 01:44
Экономика

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
RT на русском вчера в 22:08
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

Вести.Ru вчера в 06:54
Спорт

Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Газета.Ru вчера в 17:32
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Известия вчера в 17:28
Общество

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Lenta.ru вчера в 13:56
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Piter.tv вчера в 06:48
Общество

Посольство дало рекомендации россиянам в Италии в связи с карантином

Посольство России в Риме дало рекомендации российским гражданам, находящимся в Италии, относительно возможности передвижения на территории страны в связи с введённым в республике с 10 марта карантином.
RT на русском 01:52
Футбол

«Валенсия» и «Аталанта» объявили составы на матч Лиги Чемпионов

РИА Новости вчера в 15:26
Здоровье

Как вывести токсины из организма без диет и лекарств, рассказал врач

На самом деле здоровый организм сам прекрасно умеет выводить токсины. Необходимо ему только немного помощь.
ToDay News Ufa вчера в 14:45
Политика

Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле

Один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет.
РБК вчера в 16:10
Политика

Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Ведомости вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Экономика

В России рассчитали индекс финансового стресса

Москва, 11 марта 2020, 04:39 — REGNUM Индекс финансового стресса для России, рассчитанный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, говорится в материалах агентства.
REGNUM вчера в 21:39
Общество

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

В 2019 году наиболее высокие зарплаты получили россияне, работающие в финансовой и страховой сферах.
РБК 01:54
Хоккей

Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:09
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Финансы

Определен предел роста курсов доллара и евро

Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Российские пранкеры разыграли принца Гарри от имени Греты Тунберг

Известия вчера в 23:56
Общество

Boeing потеряет около $19 млрд из-за проблем с 737 MAX

Проблемы с самолетами 737 MAX обойдутся компании Boeing по меньшей мере в $18,7 млрд, сообщает телеканал CNN.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное