Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

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Политика Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний по поставкам сырья, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ, заявил в среду премьер республики Сергей Румас.

Экономика Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России Резкое падение нефтяных котировок неминуемо приведет к подорожанию легковых автомобилей в России: эксперты в этом практически не сомневаются, несмотря на обещанный "отскок" валютных курсов.

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Общество Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.

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Общество В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing МН17 над Донбассом Проводившая расследование международная следственная группа, сформированная из представителей Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины, пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного в Донбасс из 53-й зенитной ракетной бригады, расквартированной под Курском.