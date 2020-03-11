Экономика

ТАССТАССПутин проводит встречу с инвесторами

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Путин встретился с крупнейшими инвесторами

МонаВиста08:56

Путин после обвала рубля собрал срочную встречу с инвесторами

News.ru08:25

Путин констатировал, что у РФ достаточно ресурсов для обеспечения стабильности экономики

ФАН06:06

Путин проводит встречу с инвесторами в Ново-Огарево после падения цен на нефть и обвала рубля

Mockva.ru06:42

Путин встретился с инвесторами. Главное

Ведомости06:09

Путин рассказал о перспективах экономики РФ на встрече с инвесторами

Аргументы и Факты07:13

Путин проводит встречу с инвесторами

ТАСС05:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
Политика

Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию

Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:33
Общество

В Кении убили двух редких белых жирафов. В мире остался только один

Предположительно, животных убили браконьеры — это настолько редкий вид, что известно лишь об одном оставшемся в живых белом жирафе, это самец.
Дождь 07:47
Общество

На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин

Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Газета.Ru 08:28
Здоровье

Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии

Ранее с интервью Вестям.Ru доктор Мясников назвал самые переоцененные болезни и лекарства, а также назвал оптимальное количество калорий в сутки.
Вести.Ru 08:38
Политика

Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти

Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний по поставкам сырья, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ, заявил в среду премьер республики Сергей Румас.
РИА Новости 09:04
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал вчера в 01:45
Общество

На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы

На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
Lenta.ru 03:08
Здоровье

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

В Роспотребнадзоре порекомендовали не пользоваться общественным транспортом в час пик.
Деловое.ТВ вчера в 06:22
Экономика

Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России

Резкое падение нефтяных котировок неминуемо приведет к подорожанию легковых автомобилей в России: эксперты в этом практически не сомневаются, несмотря на обещанный "отскок" валютных курсов.
Вести.Ru вчера в 06:49
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Что происходит 06:06
Общество

Билли Айлиш разделась, чтобы высказаться против бодишейминга

РБК 07:14
Экономика

В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса

Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Известия 07:27
Футбол

«Динамо» Киев — «Александрия». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Кубка Украины 11 марта 2020 года

"Динамо" Киев На предыдущем этапе кубкового розыгрыша киевский коллектив прошел донецкий "Шахтер", обыграв дома "горняков" в драматическом матче в овертайме — 2:1.
LiveSport.ru вчера в 01:30
Единоборства

Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Лезги газет вчера в 08:52
Авто

«Волгабас» планирует возобновить производство 16 марта

Предприятие «Волгабас» готовится к возобновлению производства уже во второй половине марта.
Car.ru 04:49
Экономика

Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
ТАСС 08:25
Политика

От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент

Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята.
Мой Брянск 01:48
Шоу-бизнес

Дизайнер Марина Голомаздина рассказала о смерти новорожденного сына

Причины трагедии пока не известны Известный российский дизайнер Марина Голомаздина рассказала подписчикам о своей страшной трагедии.
WomanHit.ru 06:51
Единоборства

Расул Мирзаев перенес операцию после двойного перелома челюсти

Sports.ru 08:55
Спорт

Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
РИА Новости 06:28
Общество

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин

Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
BFM.ru 07:39
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Общество

В Роструде напомнили россиянам о длинных выходных в мае

Продолжительные выходные и два сокращенных рабочих дня ожидают жителей России в мае, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.
Orenburg.media вчера в 02:51
Происшествия

В Москве женщина опубликовала в родительском чате фотографию голой ученицы

Известия вчера в 15:23
Происшествия

Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
RT на русском 07:27
Общество

В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing МН17 над Донбассом

Проводившая расследование международная следственная группа, сформированная из представителей Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины, пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного в Донбасс из 53-й зенитной ракетной бригады, расквартированной под Курском.
Новые Известия 09 марта в 03:59
Общество

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Lenta.ru вчера в 13:56
Происшествия

В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 08:53
Происшествия

Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Коммерсантъ 08:41
Футбол

«Рома» не полетит в Испанию на матч Лиги Европы с «Севильей»

Итальянская "Рома" не полетит в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против местной "Севильи", сообщается на странице римского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 09:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Владимирович Галицкий
Предприниматель
Международный венчурный инвестор и технологический предприниматель, кандидат технических наук, автор более 100 научных публикаций и обладатель 30 патентов. Основатель и президент компании «ЭЛВИС-ПЛЮС», основатель и управляющий партнёр фонда Almaz Capital Partners, а также основатель и руководитель многих технологических компаний в Европе и США. В советские годы - учёный-оборонщик в советской космической промышленности, один из главных конструкторов в НПО «ЭЛАС».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Богуславский
Российский бизнесмен
Один из крупнейших российских инвесторов в интернет- и ИТ-компании, основатель компании ru-Net. По состоянию на 2017 год занял 84-е место в списке богатейших россиян по версии русского издания Forbes, в 2018 году - 77-е место с состоянием 1,3 млрд долларов. В 2017 году по предложению Германа Грефа вошёл в попечительский совет «Сбербанка».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное