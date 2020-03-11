Экономика
ТАССПутин проводит встречу с инвесторами
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
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Политика
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
Общество
В Кении убили двух редких белых жирафов. В мире остался только один
Предположительно, животных убили браконьеры — это настолько редкий вид, что известно лишь об одном оставшемся в живых белом жирафе, это самец.
Общество
На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин
Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Здоровье
Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии
Ранее с интервью Вестям.Ru доктор Мясников назвал самые переоцененные болезни и лекарства, а также назвал оптимальное количество калорий в сутки.
Политика
Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти
Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний по поставкам сырья, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ, заявил в среду премьер республики Сергей Румас.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Общество
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы
На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
В Роспотребнадзоре порекомендовали не пользоваться общественным транспортом в час пик.
Экономика
Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России
Резкое падение нефтяных котировок неминуемо приведет к подорожанию легковых автомобилей в России: эксперты в этом практически не сомневаются, несмотря на обещанный "отскок" валютных курсов.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Экономика
В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса
Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Футбол
«Динамо» Киев — «Александрия». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Кубка Украины 11 марта 2020 года
"Динамо" Киев На предыдущем этапе кубкового розыгрыша киевский коллектив прошел донецкий "Шахтер", обыграв дома "горняков" в драматическом матче в овертайме — 2:1.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Авто
«Волгабас» планирует возобновить производство 16 марта
Предприятие «Волгабас» готовится к возобновлению производства уже во второй половине марта.
Экономика
Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
Политика
От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент
Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята.
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина рассказала о смерти новорожденного сына
Причины трагедии пока не известны Известный российский дизайнер Марина Голомаздина рассказала подписчикам о своей страшной трагедии.
Спорт
Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
Общество
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин
Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Общество
В Роструде напомнили россиянам о длинных выходных в мае
Продолжительные выходные и два сокращенных рабочих дня ожидают жителей России в мае, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.
Происшествия
В Москве женщина опубликовала в родительском чате фотографию голой ученицы
Происшествия
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Общество
В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing МН17 над Донбассом
Проводившая расследование международная следственная группа, сформированная из представителей Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины, пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного в Донбасс из 53-й зенитной ракетной бригады, расквартированной под Курском.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Происшествия
В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП
Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Происшествия
Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье
Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Футбол
«Рома» не полетит в Испанию на матч Лиги Европы с «Севильей»
Итальянская "Рома" не полетит в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против местной "Севильи", сообщается на странице римского футбольного клуба в Twitter.