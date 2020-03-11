Экономика

ТАССТАССПутин проводит встречу с инвесторами

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
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Источник анонсировал создание совета инвесторов по итогам встречи с Путиным

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Путин обсудил с Воложем и Богуславским новое технологическое предпринимательство

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Путин проводит встречу с инвесторами

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Путин рассказал о перспективах экономики РФ на встрече с инвесторами

Аргументы и Факты07:13

Путин встретился с инвесторами. Главное

Ведомости06:09

Путин проводит встречу с инвесторами

РЕН ТВ05:58

Владимир Путин: Россия спокойно пройдет этот турбулентный период

Комсомольская правда07:27
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В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

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Четыре человека погибли в ДТП под Ростовом

Четыре человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом в Ростовской области.
RT на русском вчера в 23:54
Происшествия

В Подмосковье неизвестные ограбили дом замгубернатора Ямала

УралПолит.Ru 02:11
Космос

На Байконуре образовалась очередь из «Прогрессов»

Вести.Ru 10:53
Энергетика

Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%

По состоянию на 1.32 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,2%, до 31,15 доллара за баррель, хотя открылся ростом всего на 0,3%. Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.
РИА Новости 09 марта в 18:37
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Анастасия Решетова рассказала, за что уволила первую няню своего сына

OAnews 07:40
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе

Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата", заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости 19:39
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила гибель трех военных при обстреле базы в Ираке

Российская газета 19:33
Шоу-бизнес

Николай Басков и Яна Рудковская оценили новый имидж Светланы Лободы

«Тебе круто, но тяжело же ходить», - написала Яна Рудковская. «Красотка», - лаконично прокомментировал фото Николай Басков.
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Общество

В Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения

Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер.
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Происшествия

В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек

На территории пункта передержки животных в Якутске обнаружено около ста трупов собак и кошек.
BFM.ru 09 марта в 03:42
Футбол

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
РБК 18:44
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Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

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Лезги газет вчера в 08:52
Здоровье

Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Москва 24 06:43
Экономика

Фондовые торги в США открылись ростом после падения котировок 9 марта

Фондовые торги в США во вторник открылись ростом после значительного снижения котировок в понедельник.
ТАСС вчера в 10:13
Общество

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Интерфакс 11:41
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
РИА Новости 16:48
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости 04:03
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Критики рассказали о новом фэнтези от Disney «Мулан»

Телеканал 360° вчера в 10:37
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ

«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Энергетика

Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну

Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
News.ru 14:23
Экономика

Бумаги TCS Group выросли более чем на 10% на новостях о дивидендах

На 10:26 стоимость бумаг составляла 1 217,6 руб. (7,66%). Рост произошел на фоне корпоративных новостей о выплате дивидендов.
Коммерсантъ 04:10
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта

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Apple отменила презентацию нового iPhone из-за коронавируса

Отменена ежегодная конференция компании Apple. На ней, в период с 11 марта по 1 апреля, должны были присутствовать более 1000 человек.
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В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию.
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Общество

Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку

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Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен

Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
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Армия и оружие

Великобритания заявила об угрозе авиасообщению от российских Ту-142

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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

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Один из крупнейших российских инвесторов в интернет- и ИТ-компании, основатель компании ru-Net. По состоянию на 2017 год занял 84-е место в списке богатейших россиян по версии русского издания Forbes, в 2018 году - 77-е место с состоянием 1,3 млрд долларов. В 2017 году по предложению Германа Грефа вошёл в попечительский совет «Сбербанка».
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Александр Владимирович Галицкий
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Международный венчурный инвестор и технологический предприниматель, кандидат технических наук, автор более 100 научных публикаций и обладатель 30 патентов. Основатель и президент компании «ЭЛВИС-ПЛЮС», основатель и управляющий партнёр фонда Almaz Capital Partners, а также основатель и руководитель многих технологических компаний в Европе и США. В советские годы - учёный-оборонщик в советской космической промышленности, один из главных конструкторов в НПО «ЭЛАС».
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