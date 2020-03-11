Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Энергетика Нефть марки WTI дорожает более чем на 3% По состоянию на 1.32 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,2%, до 31,15 доллара за баррель, хотя открылся ростом всего на 0,3%. Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.

Политика Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата", заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Здоровье Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ «С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Гаджеты Apple отменила презентацию нового iPhone из-за коронавируса Отменена ежегодная конференция компании Apple. На ней, в период с 11 марта по 1 апреля, должны были присутствовать более 1000 человек.

Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.