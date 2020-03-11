Экономика
ТАССПутин проводит встречу с инвесторами
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
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Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Ростовом
Четыре человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом в Ростовской области.
Происшествия
В Подмосковье неизвестные ограбили дом замгубернатора Ямала
Космос
На Байконуре образовалась очередь из «Прогрессов»
Энергетика
Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%
По состоянию на 1.32 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,2%, до 31,15 доллара за баррель, хотя открылся ростом всего на 0,3%. Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.
Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе
Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата", заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила гибель трех военных при обстреле базы в Ираке
Шоу-бизнес
Николай Басков и Яна Рудковская оценили новый имидж Светланы Лободы
«Тебе круто, но тяжело же ходить», - написала Яна Рудковская. «Красотка», - лаконично прокомментировал фото Николай Басков.
Общество
В Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения
Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер.
Происшествия
В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек
На территории пункта передержки животных в Якутске обнаружено около ста трупов собак и кошек.
Футбол
Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Экономика
Фондовые торги в США открылись ростом после падения котировок 9 марта
Фондовые торги в США во вторник открылись ростом после значительного снижения котировок в понедельник.
Общество
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Кино
Критики рассказали о новом фэнтези от Disney «Мулан»
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ
«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Энергетика
Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну
Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
Экономика
Бумаги TCS Group выросли более чем на 10% на новостях о дивидендах
На 10:26 стоимость бумаг составляла 1 217,6 руб. (7,66%). Рост произошел на фоне корпоративных новостей о выплате дивидендов.
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта
Гаджеты
Apple отменила презентацию нового iPhone из-за коронавируса
Отменена ежегодная конференция компании Apple. На ней, в период с 11 марта по 1 апреля, должны были присутствовать более 1000 человек.
Политика
В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию.
Общество
Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен
Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
Армия и оружие
Великобритания заявила об угрозе авиасообщению от российских Ту-142
11 марта истребители ВВС Великобритании были подняты в воздух и направлены на перехват и сопровождение российских противолодочных самолетов Ту-142.
Финансы
Определен предел роста курсов доллара и евро
Интервенции ЦБ во вторник привели к тому, что доллар открыл торги и удержался в районе 72 рублей и ниже, а евро в районе 82 рублей, что примерно на 3 рубля меньше, чем наиболее панические уровни начала недели на международных электронных торгах в системах forex.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.