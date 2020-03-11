Экономика

ВедомостиВедомостиПутин встретился с инвесторами. Главное

В среду, 11 марта, президент Владимир Путин провел встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
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Путин встретился с инвесторами. Главное

Ведомости06:09

Источник анонсировал создание совета инвесторов по итогам встречи с Путиным

Интерфакс13:37

Владимир Путин: Россия спокойно пройдет этот турбулентный период

Комсомольская правда07:27

Путин рассказал о перспективах экономики РФ на встрече с инвесторами

Аргументы и Факты07:13

Как Владимир Путин на встрече с транснациональными инвесторами решал, быть ли фондам фондов

Коммерсантъ15:18

Путин проводит встречу с инвесторами

РЕН ТВ05:58

Путин проводит встречу с инвесторами

ТАСС05:47
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:22, Ашберн
Общество

В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 13:41
Энергетика

Оценена себестоимость добычи нефти в России

Себестоимость добычи нефти в России составляет от 9 до 20 долларов за баррель в зависимости от проекта.
Lenta.ru 14:56
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии

Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
REGNUM 13:45
Энергетика

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru 04:39
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:40
Футбол

«Сочи» разгромил «Оренбург» в матче РПЛ

Газета.Ru 14:38
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Космос

Маск боится, что не успеет отправить корабль на Марс до смерти

РЕН ТВ вчера в 00:13
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

Военное дело 11:24
Футбол

«Ливерпуль» и «Атлетико» назвали составы на матч Лиги чемпионов

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон выйдет в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 15:11
Экономика

Фондовые индексы США упали после признания пандемии коронавируса

Основные фондовые индексы США в среду опустились практически на 5% на фоне признания ВОЗ пандемии нового типа коронавируса.
Аргументы и Факты 14:57
Общество

В России начнут автоматически оформлять материнский капитал

Сертификат на материнский капитал станет первой социальной государственной услугой в России, которую будут предоставлять гражданам автоматически после рождения ребенка.
РБК 08:27
Космос

Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

Эхо Москвы вчера в 21:16
Политика

Путин допустил свой пятый президентский срок

1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru вчера в 09:34
Кино

Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева

В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
МонаВиста вчера в 05:12
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Piter.tv вчера в 06:48
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском 11:11
Финансы

Доллар превысил отметку в 73 рубля

Стоимость доллара США превысила 73 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 15:10
Биатлон

Логинов выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти

Биатлонист Александр Логинов вошел в состав сборной России на этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
Metaratings 15:07
Общество

В Лондоне арестована недвижимость семьи Назарбаева

Век 09:32
Общество

Российских туристов перестали пускать в Италию

Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.
Взгляд.ру 14:52
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК 15:04
Кино

Спин-офф «Человека-паука» от Sony обзавелся сценаристом

Киноафиша России 05:48
Шоу-бизнес

Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына

6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Live24 04:16
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 100 человек

Количество летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания в Италии за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек.
ТАСС 09 марта в 14:13
Путешествия

В Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

В среду, 11 марта, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отели перенести начало туристического сезона на более поздний период из-за борьбы с распространением коронавируса.
Аргументы недели 14:57
Здоровье

Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Москва 24 06:43
Футбол

Зидан покинет «Реал», если не выиграет трофей

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост по итогам текущего сезона.
Матч ТВ 14:29
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Один из крупнейших российских инвесторов в интернет- и ИТ-компании, основатель компании ru-Net. По состоянию на 2017 год занял 84-е место в списке богатейших россиян по версии русского издания Forbes, в 2018 году - 77-е место с состоянием 1,3 млрд долларов. В 2017 году по предложению Германа Грефа вошёл в попечительский совет «Сбербанка».
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Сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс». С сентября 2014 года занял должность руководителя группы компаний "Яндекс". В 2018 году по версии Forbes находился на 65 позиции в России с состоянием 1,5 млрд долларов.
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