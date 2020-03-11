Экономика
ВедомостиПутин встретился с инвесторами. Главное
В среду, 11 марта, президент Владимир Путин провел встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
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Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Энергетика
Оценена себестоимость добычи нефти в России
Себестоимость добычи нефти в России составляет от 9 до 20 долларов за баррель в зависимости от проекта.
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии
Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
Энергетика
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Футбол
«Сочи» разгромил «Оренбург» в матче РПЛ
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Космос
Маск боится, что не успеет отправить корабль на Марс до смерти
Футбол
«Ливерпуль» и «Атлетико» назвали составы на матч Лиги чемпионов
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон выйдет в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Экономика
Фондовые индексы США упали после признания пандемии коронавируса
Основные фондовые индексы США в среду опустились практически на 5% на фоне признания ВОЗ пандемии нового типа коронавируса.
Общество
В России начнут автоматически оформлять материнский капитал
Сертификат на материнский капитал станет первой социальной государственной услугой в России, которую будут предоставлять гражданам автоматически после рождения ребенка.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Кино
Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева
В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Финансы
Доллар превысил отметку в 73 рубля
Стоимость доллара США превысила 73 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Биатлон
Логинов выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти
Биатлонист Александр Логинов вошел в состав сборной России на этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
Общество
Российских туристов перестали пускать в Италию
Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Кино
Спин-офф «Человека-паука» от Sony обзавелся сценаристом
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына
6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 100 человек
Количество летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания в Италии за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек.
Путешествия
В Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
В среду, 11 марта, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отели перенести начало туристического сезона на более поздний период из-за борьбы с распространением коронавируса.
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Футбол
Зидан покинет «Реал», если не выиграет трофей
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост по итогам текущего сезона.