Политика

ФАНФАНПутин проведет совещание с членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Ситуацию с коронавирусом обсудили члены Совбеза РФ

РЕН ТВ11:57

Путин обсудил ситуацию с коронавирусом с членами Совбеза

РИА Новости06:25

Путин обсудил с Совбезом ситуацию с китайским коронавирусом

РБК06:36

Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России

Газета.Ru06:34

Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза

RT на русском06:30

Путин обсудил в Совбезом ситуацию с коронавирусом

Известия06:49

Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

ТАСС04:51
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Общество

В генконсульстве Финляндии рассказали, как получить визу на пять лет

Что надо делать, дабы попасть в число счастливчиков, рассказали в Генконсульстве Финляндии в Петербурге.
КП - Санкт-Петербург 09:59
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Здоровье

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском 10:20
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
Происшествия

В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Ведомости 07:40
Политика

Сенат США может проголосовать по делу об импичменте Трампа

Сенат США готовится проголосовать сегодня по делу об импичменте Трампу. По крайней мере, на такой расклад рассчитывают республиканцы.
Вести.Ru вчера в 23:10
Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
REGNUM 13:17
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Экономика

Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 11% годовых

Правление национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 13,5 до 11% годовых с 31 января 2020 года.
Известия вчера в 07:57
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Известия вчера в 13:08
Общество

Коронавирус остановил поставки китайских смартфонов в Россию

Китайские компании Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo проинформировали российских дилеров электроники о перебоях в поставках техники в РФ из-за эпидемии коронавируса.
Эксперт Северо-Запад 04:49
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
Политика

В России ответили на требования Польши выплатить репарации

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
РИА Новости 13:05
Происшествия

У двух жителей Воронежской области заподозрили коронавирус

Ещё двое жителей Воронежской области госпитализированы с подозрением на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Воронежской области 31 января.
REGNUM 10:56
Хоккей

Ковальчук объяснил свою результативность в «Монреале»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук рассказал о причинах повышения своей результативности.
RT на русском 01:44
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Елена Степаненко впервые высказалась о разводе с Петросяном

За бракоразводным процессом Елены Степаненко и Евгения Петросяна наблюдает вся страна. Сейчас юмористы делят совместно нажитое имущество.
Собеседник 05:57
Политика

Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
РБК 06:28
Технологии

На Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды

Исследователь истории Антарктиды Василий Придатко-Долин в эфире телеканала «1+1» заявил о причастности к открытию материка полтавского дворянина Ивана Завадовского, который был помощником капитана шлюпа «Восток».
Взгляд.ру 13:57
Общество

S7 раскритиковала план принимать рейсы из Китая в Шереметьево

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о планах отправлять все рейсы из Китая и в Китай только через Шереметьево.
РБК 11:15
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК вчера в 11:26
Музыка

На Украине участницу отбора «Евровидения» затравили за русский язык

Газета.Ru 12:14
Политика

В Госдуме ответили на угрозы Госдепа ввести новые санкции из-за Крыма

Ранее официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявил, что США будут вводить санкции против России, пока не добьются возвращения полуострова Киеву.
РИА Новости 13:45
Футбол

Моуриньо начал разговаривать сам с собой на пресс-конференции

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуриньо решил задавать вопросы самому себе на пресс-конференции, которая состоялась перед матчем «шпор» с «Манчестер Сити» в рамках 25-го тура чемпионата Англии.
NewInform 13:22
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости 29 января в 22:27
Энергетика

Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу

Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.
РЕН ТВ 00:07
Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

После отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации сирийская армия нашла значительное число вооружения, в том числе западного производства, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 13:29
Здоровье

Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша

Студентку из Китая, которая стала первой заболевшей коронавирусом 2019-nCoV в России, выявила вахтерша общежития Тюменского индустриального университета.
РБК 11:39
Политика

Погребинский призвал Россию выдвинуть жесткие требования Украине

Российской Федерации следует выдвинуть Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет «серьезные последствия», заявил украинский политолог Михаил Погребинский.
ФАН вчера в 19:02
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