Политика
ФАНПутин проведет совещание с членами Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Общество
В генконсульстве Финляндии рассказали, как получить визу на пять лет
Что надо делать, дабы попасть в число счастливчиков, рассказали в Генконсульстве Финляндии в Петербурге.
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Здоровье
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Политика
Сенат США может проголосовать по делу об импичменте Трампа
Сенат США готовится проголосовать сегодня по делу об импичменте Трампу. По крайней мере, на такой расклад рассчитывают республиканцы.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Экономика
Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 11% годовых
Правление национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 13,5 до 11% годовых с 31 января 2020 года.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Общество
Коронавирус остановил поставки китайских смартфонов в Россию
Китайские компании Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo проинформировали российских дилеров электроники о перебоях в поставках техники в РФ из-за эпидемии коронавируса.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Политика
В России ответили на требования Польши выплатить репарации
Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Происшествия
У двух жителей Воронежской области заподозрили коронавирус
Ещё двое жителей Воронежской области госпитализированы с подозрением на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Воронежской области 31 января.
Хоккей
Ковальчук объяснил свою результативность в «Монреале»
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук рассказал о причинах повышения своей результативности.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко впервые высказалась о разводе с Петросяном
За бракоразводным процессом Елены Степаненко и Евгения Петросяна наблюдает вся страна. Сейчас юмористы делят совместно нажитое имущество.
Политика
Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
Технологии
На Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды
Исследователь истории Антарктиды Василий Придатко-Долин в эфире телеканала «1+1» заявил о причастности к открытию материка полтавского дворянина Ивана Завадовского, который был помощником капитана шлюпа «Восток».
Общество
S7 раскритиковала план принимать рейсы из Китая в Шереметьево
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о планах отправлять все рейсы из Китая и в Китай только через Шереметьево.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Политика
В Госдуме ответили на угрозы Госдепа ввести новые санкции из-за Крыма
Ранее официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявил, что США будут вводить санкции против России, пока не добьются возвращения полуострова Киеву.
Футбол
Моуриньо начал разговаривать сам с собой на пресс-конференции
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуриньо решил задавать вопросы самому себе на пресс-конференции, которая состоялась перед матчем «шпор» с «Манчестер Сити» в рамках 25-го тура чемпионата Англии.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Энергетика
Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу
Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
После отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации сирийская армия нашла значительное число вооружения, в том числе западного производства, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Здоровье
Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша
Студентку из Китая, которая стала первой заболевшей коронавирусом 2019-nCoV в России, выявила вахтерша общежития Тюменского индустриального университета.
Политика
Погребинский призвал Россию выдвинуть жесткие требования Украине
Российской Федерации следует выдвинуть Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет «серьезные последствия», заявил украинский политолог Михаил Погребинский.