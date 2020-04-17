Политика
RT на русскомПутин провёл разговор с Макроном
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.
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с чего всё началось
«В ходе обмена мнениями о ситуации в связи с распространением пандемии коронавируса главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и Франции мерах, направленных в том числе и на минимизацию негативных социально-экономических последствий», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.RT на русском08:08
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Политика
Путин рассказал о подготовке вакцины от коронавируса
Глава государства Владимир Путин рассказал о подготовке вакцины от коронавирусной инфекции.
9111.ru 09:55
Политика
Помпео и Лавров провели телефонный разговор
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы стратегической стабильности.
RT на русском 12:17
Экономика
Глава ЦБ Набиуллина отказалась раздавать деньги россиянам
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила тем, кто предлагает раздать россиянам деньги из-за пандемии коронавируса.
НТВ 11:11
Гаджеты
Apple презентовала новый iPhone SE — в бюджетном исполнении
Apple представила новый iPhone SE. Это уже второе поколение технологически современного смартфона, но в бюджетном исполнении.
BFM.ru 15 апреля в 14:42
Общество
Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Политика
Путин заявил о переносе парада Победы из-за коронавируса
FlashNord вчера в 11:10
Происшествия
В Свердловской области умер первый пациент с коронавирусом
В Красноуфимске (Свердловская область) скончался 54-летний мужчина, который находился в больнице с пневмонией, при посмертном исследовании у него был обнаружен коронавирус, сообщил у себя в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.
Коммерсантъ Екатеринбург 13:32
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Футбол
Тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за отъезд в Россию
Главный тренер испанской «Сельты» Оскар Гарсия раскритиковал решение российского футболиста покинуть команду и вернуться на родину, несмотря на запрет клуба и властей Испании, сообщает РБК.
Аргументы и Факты 13:02
Космос
Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса
Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.
SM News вчера в 11:00
Общество
Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда.
Известия 12:30
Авто
В Сети рассекретили Nissan X-Trail нового поколения
Не дожидаясь официальной премьеры, блогеры показали снимки Nissan X-Trail новой генерации, принявшего участие в рекламной фотосессии.
Picsnews.net 02:29
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле
В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице.
Газета.Ru 11:03
Общество
В Италии число излечившихся от коронавируса за сутки побило рекорд
Сразу два рекорда по снижению распространения коронавируса в Италии достигнуты в пятницу: число новых случаев за сутки стало наиболее низким с начала эпидемии (+355), а рост числа выздоровлений – самым резким (+2563).
РИА Новости 12:35
Политика
Путин объяснил появление новых очагов коронавируса
Президент России Владимир Путин объяснил, что новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей, пишет ТАСС.
Газета.Ru 10:25
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Общество
Эксперт: Пандемия превратит США во второстепенную державу
В финансовой истории США следующие 45 дней могут стать самым критическим периодом, который может превратить Соединенные Штаты во второстепенную державу.
МонаВиста 04:35
Футбол
«Спартак» не планирует выкупать Шюррле
Газета.Ru 13:24
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова делает откровенные фотографии с возлюбленным.
Экспресс газета 01:47
Здоровье
Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи
Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия вчера в 20:28
Общество
Билл Гейтс объявлен в интернете «главным виновником» пандемии
Виновный найден Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) назван сторонниками теорий заговора главным и единственным виновным в распространении вируса COVID-19.
CNews 08:21
Космос
США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая
Первый испытательный пилотируемый полет корабля Crew Dragon состоится 27 мая, сообщил в пятницу директор НАСА Джим Брайденстайн.
РИА Новости 13:38
Авто
Haval анонсировал появление в России внедорожника Haval H5
В России появится рамный внедорожник Haval H5. Об этом сообщается на сайте производителя, принадлежащего концерну Great Wall.
МонаВиста 14 апреля в 15:28
Общество
Депутаты облдумы «зарабатывают» от 298 тысяч до 1,6 миллиарда рублей
Следующий в списке самых «богатых» парламентариев существенно отстаёт от лидера – доход Станислава Короткова составляет «всего» 107 миллионов рублей.
Волжский.ру 09:30
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
Общество
Нобелевский лауреат заявил о создании коронавируса в лаборатории
Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории.
Lenta.ru 12:22