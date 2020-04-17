Политика

RT на русскомRT на русскомПутин провёл разговор с Макроном

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.
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«В ходе обмена мнениями о ситуации в связи с распространением пандемии коронавируса главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и Франции мерах, направленных в том числе и на минимизацию негативных социально-экономических последствий», — говорится
 в сообщении пресс-службы Кремля.
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Путин и Макрон обсудили меры по борьбе с коронавирусом

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Путин обсудил с Макроном коронавирус

Lenta.ru08:32
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Политика

Путин рассказал о подготовке вакцины от коронавируса

Глава государства Владимир Путин рассказал о подготовке вакцины от коронавирусной инфекции.
9111.ru 09:55
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Политика

Помпео и Лавров провели телефонный разговор

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы стратегической стабильности.
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Экономика

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НТВ 11:11
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Гаджеты

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Общество

Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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Путин заявил о переносе парада Победы из-за коронавируса

FlashNord вчера в 11:10
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Происшествия

В Свердловской области умер первый пациент с коронавирусом

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Общество

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Футбол

Тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за отъезд в Россию

Главный тренер испанской «Сельты» Оскар Гарсия раскритиковал решение российского футболиста покинуть команду и вернуться на родину, несмотря на запрет клуба и властей Испании, сообщает РБК.
Аргументы и Факты 13:02
Космос

Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса

Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.
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Авто

В Сети рассекретили Nissan X-Trail нового поколения

Не дожидаясь официальной премьеры, блогеры показали снимки Nissan X-Trail новой генерации, принявшего участие в рекламной фотосессии.
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Общество

В Италии число излечившихся от коронавируса за сутки побило рекорд

Сразу два рекорда по снижению распространения коронавируса в Италии достигнуты в пятницу: число новых случаев за сутки стало наиболее низким с начала эпидемии (+355), а рост числа выздоровлений – самым резким (+2563).
РИА Новости 12:35
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Политика

Путин объяснил появление новых очагов коронавируса

Президент России Владимир Путин объяснил, что новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей, пишет ТАСС.
Газета.Ru 10:25
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Экономика

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Здоровье

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В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
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«Спартак» не планирует выкупать Шюррле

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Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv вчера в 02:04
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Шоу-бизнес

Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой

Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова делает откровенные фотографии с возлюбленным.
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Здоровье

Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи

Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
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Общество

Билл Гейтс объявлен в интернете «главным виновником» пандемии

Виновный найден Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) назван сторонниками теорий заговора главным и единственным виновным в распространении вируса COVID-19.
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Космос

США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая

Первый испытательный пилотируемый полет корабля Crew Dragon состоится 27 мая, сообщил в пятницу директор НАСА Джим Брайденстайн.
РИА Новости 13:38
Общество

Воробьев: стройка в Подмосковье возобновится при первой же возможности

РИА Новости 12:15
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Haval анонсировал появление в России внедорожника Haval H5

В России появится рамный внедорожник Haval H5. Об этом сообщается на сайте производителя, принадлежащего концерну Great Wall.
МонаВиста 14 апреля в 15:28
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Транспорт

РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники

Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
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Общество

Нобелевский лауреат заявил о создании коронавируса в лаборатории

Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории.
Lenta.ru 12:22
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