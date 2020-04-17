с чего всё началось

Политика Помпео и Лавров провели телефонный разговор Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы стратегической стабильности. 1

Общество Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин. 1,3K

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 1,4K

Происшествия В Свердловской области умер первый пациент с коронавирусом В Красноуфимске (Свердловская область) скончался 54-летний мужчина, который находился в больнице с пневмонией, при посмертном исследовании у него был обнаружен коронавирус, сообщил у себя в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 79

Футбол Тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за отъезд в Россию Главный тренер испанской «Сельты» Оскар Гарсия раскритиковал решение российского футболиста покинуть команду и вернуться на родину, несмотря на запрет клуба и властей Испании, сообщает РБК.

Космос Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.

Шоу-бизнес Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице. 5

Общество В Италии число излечившихся от коронавируса за сутки побило рекорд Сразу два рекорда по снижению распространения коронавируса в Италии достигнуты в пятницу: число новых случаев за сутки стало наиболее низким с начала эпидемии (+355), а рост числа выздоровлений – самым резким (+2563). 1

Политика Путин объяснил появление новых очагов коронавируса Президент России Владимир Путин объяснил, что новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей, пишет ТАСС. 7

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 550

Общество Эксперт: Пандемия превратит США во второстепенную державу В финансовой истории США следующие 45 дней могут стать самым критическим периодом, который может превратить Соединенные Штаты во второстепенную державу. 25

Здоровье Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко. 34

Общество Билл Гейтс объявлен в интернете «главным виновником» пандемии Виновный найден Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) назван сторонниками теорий заговора главным и единственным виновным в распространении вируса COVID-19.

Космос США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая Первый испытательный пилотируемый полет корабля Crew Dragon состоится 27 мая, сообщил в пятницу директор НАСА Джим Брайденстайн.

Транспорт РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга. 2