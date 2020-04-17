Политика
RT на русскомПутин провёл разговор с Макроном
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
«В ходе обмена мнениями о ситуации в связи с распространением пандемии коронавируса главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и Франции мерах, направленных в том числе и на минимизацию негативных социально-экономических последствий», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.RT на русском08:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Футбол
Уткин объяснил свое отстранение с Первого канала во время ЧМ-2018
Известный спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал, почему его отстранили от работы на матчах ЧМ-2018.
Metaratings 09:12
Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Политика
В России испытывают пять препаратов от коронавируса
"Клинические испытания проводятся сегодня в отношении пяти препаратов, на государственной регистрации дополнительно по новой процедуре, установленной правительством, находятся четыре препарата",- сказал Мурашко на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах РФ.
РИА Новости 09:29
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Армия и оружие
Военные подготовили почти 5 тысяч койко-мест для больных коронавирусом
Вооруженные силы России подготовили для размещения больных коронавирусом 4,9 тысяч койко-мест, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:18
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
Политика
Путин: пик коронавируса еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости 09:28
Энергетика
FT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+
Обещанию властей России сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 2,5 млн барр. в сутки угрожают разногласия среди нефтедобывающих компаний, которые никак не могут договориться о том, кто и насколько должен урезать свои объемы.
РБК 09:18
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Общество
Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом
Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
Политика
Президент Путин перенес парад Победы
Ньюс-НН вчера в 12:35
Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
Общество
Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров
Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
РИА Новости 08:46
Общество
Украинский Ан-225 «Мрия» установил новый рекорд
Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, на фоне пандемии коронавирусной инфекции установил новый рекорд, сообщает The American Journal of Transportation.
Lenta.ru 06:57
Общество
Белорусские школьники возобновят учебу 20 апреля
Белорусские школьники вернутся за парты 20 апреля. Каникулы в республике продлевались дважды – с 6 по 11 апреля, и потом еще на неделю.
МИР 24 10:16
Общество
Медведев допустил ужесточение в России ограничений из-за коронавируса
Москва, 17 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Ситуация по коронавирусу нового типа развивается в России в тревожном ключе, что не исключает введения более жёстких мер.
REGNUM 08:39
Наука
За звуками сердца и легких будет следить личный микросенсор
Популярная механика 06:50
Происшествия
Участник Pussy Riot задержан за прогулку в костюме полицейского
В центре Москвы задержан участник Pussy Riot Петр Верзилов.
Российская газета 06:45
Экономика
Два триллиона рублей направят на помощь экономике в условиях пандемии
Правительство направит более двух триллионов рублей на поддержку экономики в условиях эпидемии коронавируса.
Вести.Ru вчера в 13:54
Авто
Nissan X-Trail нового поколения приятно удивил салоном
Едва ли кто-то ожидал, что в инстаграм-аккаунт с названием @Kurdistan_Automotive_Blog утекут фотографии кроссовера Nissan Rogue (он же Nissan X-Trail) нового поколения.
Драйв 04:26
Происшествия
Офицеры полиции массово заступились за арестованных генералов
Около 30 офицеров следственного департамента МВД заступились за арестованных генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также за следователя по особо важным делам Александра Брянцева.
Lenta.ru 06:52
Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр
Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
Парламентская газета 01:40
Политика
Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Российская газета 09:40
Общество
В «Роскосмосе» зафиксировали новых заражённых коронавирусом
«По состоянию на 17 апреля 2020 года общее число работников предприятий космической промышленности, заражённых новой коронавирусной инфекцией, достигло 42 человек», — сказали в «Роскосмосе».
RT на русском 10:42
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
Шоу-бизнес
Певица Zivert удивила поклонников внешним видом
Pravda.Ru вчера в 12:12