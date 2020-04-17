Политика

RT на русскомRT на русскомПутин провёл разговор с Макроном

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.
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«В ходе обмена мнениями о ситуации в связи с распространением пандемии коронавируса главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и Франции мерах, направленных в том числе и на минимизацию негативных социально-экономических последствий», — говорится
 в сообщении пресс-службы Кремля.
RT на русском08:08

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Путин и Макрон обсудили меры по борьбе с коронавирусом

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Путин обсудил с Макроном коронавирус

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Путин и Макрон обсудили урегулирование внутриукраинского конфликта

РИА Новости08:15
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Футбол

Уткин объяснил свое отстранение с Первого канала во время ЧМ-2018

Известный спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал, почему его отстранили от работы на матчах ЧМ-2018.
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Общество

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
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Политика

В России испытывают пять препаратов от коронавируса

"Клинические испытания проводятся сегодня в отношении пяти препаратов, на государственной регистрации дополнительно по новой процедуре, установленной правительством, находятся четыре препарата",- сказал Мурашко на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах РФ.
РИА Новости 09:29
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Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
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Армия и оружие

Военные подготовили почти 5 тысяч койко-мест для больных коронавирусом

Вооруженные силы России подготовили для размещения больных коронавирусом 4,9 тысяч койко-мест, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:18
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Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
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Политика

Путин: пик коронавируса еще не пройден

"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости 09:28
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Энергетика

FT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+

Обещанию властей России сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 2,5 млн барр. в сутки угрожают разногласия среди нефтедобывающих компаний, которые никак не могут договориться о том, кто и насколько должен урезать свои объемы.
РБК 09:18
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Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
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Происшествия

Адвокат Александр Вершинин помещен на два месяца под домашний арест

Коммерсантъ 10:45
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Общество

Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом

Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
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Политика

Президент Путин перенес парад Победы

Ньюс-НН вчера в 12:35
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Футбол

Леонид Федун пожертвовал 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Чемпионат 10:39
Происшествия

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
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Общество

Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров

Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
РИА Новости 08:46
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Общество

Украинский Ан-225 «Мрия» установил новый рекорд

Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, на фоне пандемии коронавирусной инфекции установил новый рекорд, сообщает The American Journal of Transportation.
Lenta.ru 06:57
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Общество

Белорусские школьники возобновят учебу 20 апреля

Белорусские школьники вернутся за парты 20 апреля. Каникулы в республике продлевались дважды – с 6 по 11 апреля, и потом еще на неделю.
МИР 24 10:16
Общество

Медведев допустил ужесточение в России ограничений из-за коронавируса

Москва, 17 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Ситуация по коронавирусу нового типа развивается в России в тревожном ключе, что не исключает введения более жёстких мер.
REGNUM 08:39
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Наука

За звуками сердца и легких будет следить личный микросенсор

Популярная механика 06:50
Армия и оружие

В МИД РФ назвали условия для диалога с США по гиперзвуковому оружию

РЕН ТВ 02:14
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Происшествия

Участник Pussy Riot задержан за прогулку в костюме полицейского

В центре Москвы задержан участник Pussy Riot Петр Верзилов.
Российская газета 06:45
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Экономика

Два триллиона рублей направят на помощь экономике в условиях пандемии

Правительство направит более двух триллионов рублей на поддержку экономики в условиях эпидемии коронавируса.
Вести.Ru вчера в 13:54
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Авто

Nissan X-Trail нового поколения приятно удивил салоном

Едва ли кто-то ожидал, что в инстаграм-аккаунт с названием @Kurdistan_Automotive_Blog утекут фотографии кроссовера Nissan Rogue (он же Nissan X-Trail) нового поколения.
Драйв 04:26
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Офицеры полиции массово заступились за арестованных генералов

Около 30 офицеров следственного департамента МВД заступились за арестованных генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также за следователя по особо важным делам Александра Брянцева.
Lenta.ru 06:52
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Политика

В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США

Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр

Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
Парламентская газета 01:40
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Политика

Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Российская газета 09:40
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Общество

В «Роскосмосе» зафиксировали новых заражённых коронавирусом

«По состоянию на 17 апреля 2020 года общее число работников предприятий космической промышленности, заражённых новой коронавирусной инфекцией, достигло 42 человек», — сказали в «Роскосмосе».
RT на русском 10:42
Экономика

Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению

Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
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Шоу-бизнес

Певица Zivert удивила поклонников внешним видом

Pravda.Ru вчера в 12:12
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