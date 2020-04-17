с чего всё началось

Общество Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции. 850

Политика В России испытывают пять препаратов от коронавируса "Клинические испытания проводятся сегодня в отношении пяти препаратов, на государственной регистрации дополнительно по новой процедуре, установленной правительством, находятся четыре препарата",- сказал Мурашко на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах РФ. 7

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 445

Политика Путин: пик коронавируса еще не пройден "Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России. 384

Энергетика FT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+ Обещанию властей России сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 2,5 млн барр. в сутки угрожают разногласия среди нефтедобывающих компаний, которые никак не могут договориться о том, кто и насколько должен урезать свои объемы. 4

Общество Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели. 1,3K

Общество Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости». 416

Общество Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка. 15

Общество Украинский Ан-225 «Мрия» установил новый рекорд Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, на фоне пандемии коронавирусной инфекции установил новый рекорд, сообщает The American Journal of Transportation. 505

Общество Белорусские школьники возобновят учебу 20 апреля Белорусские школьники вернутся за парты 20 апреля. Каникулы в республике продлевались дважды – с 6 по 11 апреля, и потом еще на неделю.

Общество Медведев допустил ужесточение в России ограничений из-за коронавируса Москва, 17 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Ситуация по коронавирусу нового типа развивается в России в тревожном ключе, что не исключает введения более жёстких мер. 1,2K

Авто Nissan X-Trail нового поколения приятно удивил салоном Едва ли кто-то ожидал, что в инстаграм-аккаунт с названием @Kurdistan_Automotive_Blog утекут фотографии кроссовера Nissan Rogue (он же Nissan X-Trail) нового поколения. 7

Происшествия Офицеры полиции массово заступились за арестованных генералов Около 30 офицеров следственного департамента МВД заступились за арестованных генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также за следователя по особо важным делам Александра Брянцева. 216

Политика В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. 5

Общество ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства. 2,1K

Политика Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. 73

Общество В «Роскосмосе» зафиксировали новых заражённых коронавирусом «По состоянию на 17 апреля 2020 года общее число работников предприятий космической промышленности, заражённых новой коронавирусной инфекцией, достигло 42 человек», — сказали в «Роскосмосе».