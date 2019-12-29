Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщает сайт Кремля.

Спорт Ведущие легкоатлеты написали открытое письмо ВФЛА Спортсмены, завоевавшие для России две золотые и одну серебряную медаль на прошедшем чемпионате мира по легкой атлетике, спрашивают в письме, какие шаги предприняла Всероссийская федерация легкой атлетики для получения россиянами нейтральных статусов.

Политика Украинский террорист Сенцов считает обмен пленными несправедливым Напомним, украинский журналист Олег Сенцов был осужден на 20 лет в России за подготовку теракта в Крыму в составе террористической группы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но был помилован и освобожден в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной 7 сентября 2019 года.

Происшествия В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет.

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Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев поддержал Пелагею после развода с мужем В студии передачи Первого канала ведущий шоу Дмитрий Нагиев трогательно поддержал звезду, сказав ей несколько теплых слов в личном разговоре с артисткой.

Шоу-бизнес Пелагея знала нынешнюю возлюбленную Ивана Телегина Как выяснилось, обман Телегина вскрылся накануне в соцсети, куда случайно попало его фото под руку с любовницей Марией Гончар.

Происшествия В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.

Политика Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождаемых при обмене лиц, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

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Экономика На Украине подсчитали потери от российских санкций Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров.