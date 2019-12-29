Политика
ИзвестияПутин и Трамп провели телефонные переговоры
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщает сайт Кремля.
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Политика
Часть пленных отказалась от обмена в Донбассе
По предварительным данным, некоторые пленные отказываются от участия в обмене, который проходит на пропускном пункте "Горловка - Майорск".
Политика
Пристайко заявил о дальнейшем согласовании формулы «всех на всех»
Глава МИД Украины рассказал о дальнейшем согласовании формулы обмена «всех на всех».
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Спорт
Ведущие легкоатлеты написали открытое письмо ВФЛА
Спортсмены, завоевавшие для России две золотые и одну серебряную медаль на прошедшем чемпионате мира по легкой атлетике, спрашивают в письме, какие шаги предприняла Всероссийская федерация легкой атлетики для получения россиянами нейтральных статусов.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Политика
Россия и Украина продолжают переговоры по транзиту газа в Вене
Россия и Украина продолжают начавшиеся в четверг, 26 декабря, переговоры по транзиту газа в Вене.
Политика
Украинский террорист Сенцов считает обмен пленными несправедливым
Напомним, украинский журналист Олег Сенцов был осужден на 20 лет в России за подготовку теракта в Крыму в составе террористической группы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но был помилован и освобожден в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной 7 сентября 2019 года.
Футбол
Линекер — об «Арсенале»: можно выстроить игру, но нельзя компенсировать ляпы
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер отреагировал на результат матча «Арсенал» — «Челси».
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала фото своего разорвавшегося грудного импланта
Кудрявцева рассказала, что показала снимки не для запугивания, а для понимания "катастрофы".
Армия и оружие
Иран предостерег от попыток слежки за совместными учениями с Россией
Совместные учения России, Китая и Ирана под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Происшествия
В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга
ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет.
Общество
Минкомсвязь проверяет сведения об утечке данных с портала госуслуг
Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что персональные данные более 28 тысяч пользователей портала были выложены в публичный доступ.
Хоккей
Сборная России с разгромным счётом выиграла канадцев на МЧМ
На проходящем Молодёжном Чемпионате мира по хоккею (U20) в Чехии, накануне, 28 декабря, российская сборная обыграла сборную Канады.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Фигурное катание
Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев поддержал Пелагею после развода с мужем
В студии передачи Первого канала ведущий шоу Дмитрий Нагиев трогательно поддержал звезду, сказав ей несколько теплых слов в личном разговоре с артисткой.
Шоу-бизнес
Пелагея знала нынешнюю возлюбленную Ивана Телегина
Как выяснилось, обман Телегина вскрылся накануне в соцсети, куда случайно попало его фото под руку с любовницей Марией Гончар.
Происшествия
В Нью-Йорке полиция задержала напавшего на дом раввина
Полиция Нью-Йорка нашла и задержала подозреваемого в нападении на дом хасидского раввина в пригороде Нью-Йорка Монси.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Происшествия
В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб
Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.
Политика
Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене
Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождаемых при обмене лиц, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Кино
Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика
На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Экономика
На Украине подсчитали потери от российских санкций
Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров.
Происшествия
В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке
В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
Шоу-бизнес
Водонаева ответила на оскорбления Охлобыстина
Возмущение Охлобыстина вызвали слова Водонаевой, ранее заявившей, что презирает «живущие в нищете» семьи, и призвавшей россиян «не рожать рабов».