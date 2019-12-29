Политика

ИзвестияИзвестияПутин и Трамп провели телефонные переговоры

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщает сайт Кремля.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

РИА Новости11:00

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

РБК11:01

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Известия11:04

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Lenta.ru11:07

Путин поблагодарил Трампа за сведения о терактах в России

Телеканал 360°10:59

Путин и Трамп обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом

Газета.Ru11:06

Путин позвонил Трампу, чтобы поблагодарить за помощь

Комсомольская правда11:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:23, Ашберн
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

РБК 01:00
Политика

Часть пленных отказалась от обмена в Донбассе

По предварительным данным, некоторые пленные отказываются от участия в обмене, который проходит на пропускном пункте "Горловка - Майорск".
Pravda.Ru 05:44
Политика

Пристайко заявил о дальнейшем согласовании формулы «всех на всех»

Глава МИД Украины рассказал о дальнейшем согласовании формулы обмена «всех на всех».
Ореанда-Новости 10:57
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Коммерсантъ 01:29
Происшествия

В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Российская газета 08:57
Спорт

Ведущие легкоатлеты написали открытое письмо ВФЛА

Спортсмены, завоевавшие для России две золотые и одну серебряную медаль на прошедшем чемпионате мира по легкой атлетике, спрашивают в письме, какие шаги предприняла Всероссийская федерация легкой атлетики для получения россиянами нейтральных статусов.
BFM.ru 09:42
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Газета.Ru 00:47
Политика

Россия и Украина продолжают переговоры по транзиту газа в Вене

Россия и Украина продолжают начавшиеся в четверг, 26 декабря, переговоры по транзиту газа в Вене.
Мой Брянск вчера в 07:35
Политика

Украинский террорист Сенцов считает обмен пленными несправедливым

Напомним, украинский журналист Олег Сенцов был осужден на 20 лет в России за подготовку теракта в Крыму в составе террористической группы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но был помилован и освобожден в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной 7 сентября 2019 года.
Красная весна 08:14
Футбол

Линекер — об «Арсенале»: можно выстроить игру, но нельзя компенсировать ляпы

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер отреагировал на результат матча «Арсенал» — «Челси».
Чемпионат 11:13
Шоу-бизнес

Кудрявцева показала фото своего разорвавшегося грудного импланта

Кудрявцева рассказала, что показала снимки не для запугивания, а для понимания "катастрофы".
Neva.Today вчера в 13:12
Общество

Москвичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола

РБК вчера в 08:32
Армия и оружие

Иран предостерег от попыток слежки за совместными учениями с Россией

Совместные учения России, Китая и Ирана под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
РБК вчера в 14:53
Происшествия

В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга

ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет.
Вести.Ru 03:08
Общество

Минкомсвязь проверяет сведения об утечке данных с портала госуслуг

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что персональные данные более 28 тысяч пользователей портала были выложены в публичный доступ.
Газета.Ru 09:55
Хоккей

Сборная России с разгромным счётом выиграла канадцев на МЧМ

На проходящем Молодёжном Чемпионате мира по хоккею (U20) в Чехии, накануне, 28 декабря, российская сборная обыграла сборную Канады.
DixiNews 01:23
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru 07:48
Шоу-бизнес

71-летняя Наталья Седых повторила образ Настеньки из «Морозко»

Wday.ru 09:57
Фигурное катание

Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Известия вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев поддержал Пелагею после развода с мужем

В студии передачи Первого канала ведущий шоу Дмитрий Нагиев трогательно поддержал звезду, сказав ей несколько теплых слов в личном разговоре с артисткой.
Bimru.ru 04:00
Шоу-бизнес

Пелагея знала нынешнюю возлюбленную Ивана Телегина

Как выяснилось, обман Телегина вскрылся накануне в соцсети, куда случайно попало его фото под руку с любовницей Марией Гончар.
SM News 27 декабря в 20:27
Происшествия

В Нью-Йорке полиция задержала напавшего на дом раввина

Полиция Нью-Йорка нашла и задержала подозреваемого в нападении на дом хасидского раввина в пригороде Нью-Йорка Монси.
Вести.Ru 02:39
Футбол

«Наполи» и «Ювентус» хотят совершить обмен защитниками

ГЛАС.RU 08:00
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Происшествия

В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб

Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.
РБК 04:52
Политика

Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене

Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождаемых при обмене лиц, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
RT на русском 10:36
Кино

Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика

На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Новые Известия вчера в 07:35
Экономика

На Украине подсчитали потери от российских санкций

Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров.
REGNUM 27 декабря в 18:50
Происшествия

В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке

В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
REGNUM вчера в 06:25
Шоу-бизнес

Водонаева ответила на оскорбления Охлобыстина

Возмущение Охлобыстина вызвали слова Водонаевой, ранее заявившей, что презирает «живущие в нищете» семьи, и призвавшей россиян «не рожать рабов».
Взгляд.ру 10:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное