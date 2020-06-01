Политика

RT на русскомRT на русскомПутин провёл телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.
Читать в источнике
Комментировать635
с чего всё началось
«Дональд Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита «группы семи» с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея», — говорится в заявлении
.
RT на русском11:55

Подробнее о событии

Трамп обсудил с Путиным борьбу с коронавирусом и перезапуск экономики

Коммерсантъ17:59

Путин и Трамп обсудили созыв G7 по телефону

Газета.Ru16:13

Путин провел телефонный разговор с Трампом

РИА Новости13:08

Трамп сообщил Путину об идее провести саммит G7 с участием России

РБК12:27

Трамп рассказал Путину о своей идее проведения саммита G7

RT на русском11:55

Путин и Трамп обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+

РЕН ТВ11:44

Трамп и Путин обсудили прогресс в отношении проведения встречи G7

ТАСС16:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
Авто

Представлена спецверсия Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition

За рулем Кубань 19:55
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
412
Наука

Создана новая периодическая таблица элементов

Японские физики смогли создать новую периодическую таблицу элементов. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:59
51
Происшествия

Задержаны убийцы без вести пропавшего молодого человека в Чите

Полицейские задержали двоих жителей Читы (33 и 39 лет), подозреваемых в убийстве 24-летнего молодого человека, который без вести пропал 19 мая.
Zabnews.ru 05:08
3
Происшествия

На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом

Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников.
РИА Новости 20:18
Происшествия

Шериф полиции снял шлем и присоединился к мирному протесту в Мичигане

Дождь вчера в 13:42
12
Космос

Это самые странные, самые великолепные изображения, сделанные на Марсе на сегодняшний день

V-kosmose.com вчера в 03:09
Политика

Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах.
Piter.tv 07:29
89
Общество

В Москве заработали непродовольственные магазины

В Москве начали работу непродовольственные магазины, в том числе те, что расположены на территории торговых центров.
RT на русском 08:39
410
Здоровье

Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу

На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день.
РБК 20:00
Политика

Путин уволил четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
Lenta.ru 11:13
13
Технологии

Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул

Некоторые эксперты советуют перед этим высушить смартфон, используя различные народные средства, такие как рис, фен и даже пылесос.
ПРАЙМ 19:03
Общество

Василий Орлов: «Благовещенск объективно хорошеет»

Сегодня глава Амурской области Василий Орлов провел прямой эфир в своем аккаунте Instagram.
ИА Порт Амур 02:16
7
Футбол

«Лех» продлил аренду форварда ЦСКА Жамалетдинова до конца сезона

ЦСКА объявил о продлении аренды нападающего Тимура Жамалетдинова.
Бомбардир.ру 12:19
Общество

Мантуров назвал вероятные сроки начала онлайн-торговли спиртным в России

Министр выразил надежду, что власти в условиях пандемии разрешат онлайн-торговлю спиртным уже в текущем году.
Газета.Ru 20:13
Политика

Кадыров потребовал остановить беспредел в США

«Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями Требую от властей Соединенных Штатов Америки остановить этот беспредел!» — написал Кадыров.
Lenta.ru 19:00
21
Происшествия

Пропавшую в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

РБК 08:04
244
Здоровье

Le Monde diplomatique (Франция): Россия — быстрая реакция и старая инфраструктура (Le Monde diplomatique)

Ожидаемая продолжительность жизни в России не превышала 31 год в конце XIX века, но достигла 69 лет в 1960-х годах: СССР наверстал отставание от западных стран.
ИноСМИ 18:36
Политика

Путин подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по конституционным поправкам 1 июля.
News.ru 11:48
Происшествия

В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост Метро

Киев, 1 июня 2020, 15:05 — REGNUM В Киеве частично перекрыли движение на красной ветке Метро в связи с сообщением о минировании моста Метро, сообщила администрация Киевского метрополитена 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 08:05
2
Политика

Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики

О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК 04:39
550
Наука

Снижение уровня стресса помогло вернуть цвет седым волосам

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на bioRxiv, седые волосы могут возвращать первоначальный цвет за несколько месяцев.
ToDay News Ufa 12:51
29
Армия и оружие

В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России

Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
RT на русском 08:37
8
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
1,8K
Общество

В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
Газета.Ru 17:53
1
Общество

С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей

С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru вчера в 17:26
132
Происшествия

Две девочки избили жительницу Магаданской области

Московский Комсомолец Колыма 05:02
Шоу-бизнес

Бондарчук сама подтолкнула мужа к роману с Паулиной Андреевой

Главный редактор журнала "Hello!" и экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана рассказала о том, что не считает его новую возлюбленную разлучницей.
Народные новости 11:53
5
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
3
Политика

Путин поручил возобновить плановую работу медучреждений

Глава государства Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения РФ возобновить плановую работу медучреждений.
RuNews24.ru 07:32
716
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное