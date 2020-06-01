Политика
RT на русскомПутин провёл телефонный разговор с Трампом
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.
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с чего всё началось
«Дональд Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита «группы семи» с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея», — говорится в заявлении.RT на русском11:55
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Авто
Представлена спецверсия Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition
За рулем Кубань 19:55
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Наука
Создана новая периодическая таблица элементов
Японские физики смогли создать новую периодическую таблицу элементов. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:59
Происшествия
Задержаны убийцы без вести пропавшего молодого человека в Чите
Полицейские задержали двоих жителей Читы (33 и 39 лет), подозреваемых в убийстве 24-летнего молодого человека, который без вести пропал 19 мая.
Zabnews.ru 05:08
Происшествия
На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников.
РИА Новости 20:18
Происшествия
Шериф полиции снял шлем и присоединился к мирному протесту в Мичигане
Дождь вчера в 13:42
Космос
Это самые странные, самые великолепные изображения, сделанные на Марсе на сегодняшний день
V-kosmose.com вчера в 03:09
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах.
Piter.tv 07:29
Общество
В Москве заработали непродовольственные магазины
В Москве начали работу непродовольственные магазины, в том числе те, что расположены на территории торговых центров.
RT на русском 08:39
Здоровье
Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу
На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день.
РБК 20:00
Политика
Путин уволил четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
Lenta.ru 11:13
Технологии
Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
Некоторые эксперты советуют перед этим высушить смартфон, используя различные народные средства, такие как рис, фен и даже пылесос.
ПРАЙМ 19:03
Общество
Василий Орлов: «Благовещенск объективно хорошеет»
Сегодня глава Амурской области Василий Орлов провел прямой эфир в своем аккаунте Instagram.
ИА Порт Амур 02:16
Футбол
«Лех» продлил аренду форварда ЦСКА Жамалетдинова до конца сезона
ЦСКА объявил о продлении аренды нападающего Тимура Жамалетдинова.
Бомбардир.ру 12:19
Общество
Мантуров назвал вероятные сроки начала онлайн-торговли спиртным в России
Министр выразил надежду, что власти в условиях пандемии разрешат онлайн-торговлю спиртным уже в текущем году.
Газета.Ru 20:13
Политика
Кадыров потребовал остановить беспредел в США
«Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями Требую от властей Соединенных Штатов Америки остановить этот беспредел!» — написал Кадыров.
Lenta.ru 19:00
Здоровье
Le Monde diplomatique (Франция): Россия — быстрая реакция и старая инфраструктура (Le Monde diplomatique)
Ожидаемая продолжительность жизни в России не превышала 31 год в конце XIX века, но достигла 69 лет в 1960-х годах: СССР наверстал отставание от западных стран.
ИноСМИ 18:36
Политика
Путин подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по конституционным поправкам 1 июля.
News.ru 11:48
Происшествия
В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост Метро
Киев, 1 июня 2020, 15:05 — REGNUM В Киеве частично перекрыли движение на красной ветке Метро в связи с сообщением о минировании моста Метро, сообщила администрация Киевского метрополитена 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 08:05
Политика
Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики
О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК 04:39
Наука
Снижение уровня стресса помогло вернуть цвет седым волосам
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на bioRxiv, седые волосы могут возвращать первоначальный цвет за несколько месяцев.
ToDay News Ufa 12:51
Армия и оружие
В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
RT на русском 08:37
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Общество
В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива
Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
Газета.Ru 17:53
Общество
С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей
С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru вчера в 17:26
Происшествия
Две девочки избили жительницу Магаданской области
Московский Комсомолец Колыма 05:02
Шоу-бизнес
Бондарчук сама подтолкнула мужа к роману с Паулиной Андреевой
Главный редактор журнала "Hello!" и экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана рассказала о том, что не считает его новую возлюбленную разлучницей.
Народные новости 11:53
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
Политика
Путин поручил возобновить плановую работу медучреждений
Глава государства Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения РФ возобновить плановую работу медучреждений.
RuNews24.ru 07:32