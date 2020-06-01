с чего всё началось

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 412

Наука Создана новая периодическая таблица элементов Японские физики смогли создать новую периодическую таблицу элементов. Об этом стало известно Evo-rus.com. 51

Происшествия На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников.

Общество В Москве заработали непродовольственные магазины В Москве начали работу непродовольственные магазины, в том числе те, что расположены на территории торговых центров. 410

Здоровье Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день.

Политика Путин уволил четырех генералов Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов. 13

Технологии Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул Некоторые эксперты советуют перед этим высушить смартфон, используя различные народные средства, такие как рис, фен и даже пылесос.

Общество Василий Орлов: «Благовещенск объективно хорошеет» Сегодня глава Амурской области Василий Орлов провел прямой эфир в своем аккаунте Instagram. 7

Общество Мантуров назвал вероятные сроки начала онлайн-торговли спиртным в России Министр выразил надежду, что власти в условиях пандемии разрешат онлайн-торговлю спиртным уже в текущем году.

Политика Кадыров потребовал остановить беспредел в США «Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями Требую от властей Соединенных Штатов Америки остановить этот беспредел!» — написал Кадыров. 21

Здоровье Le Monde diplomatique (Франция): Россия — быстрая реакция и старая инфраструктура (Le Monde diplomatique) Ожидаемая продолжительность жизни в России не превышала 31 год в конце XIX века, но достигла 69 лет в 1960-х годах: СССР наверстал отставание от западных стран.

Политика Путин подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по конституционным поправкам 1 июля.

Происшествия В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост Метро Киев, 1 июня 2020, 15:05 — REGNUM В Киеве частично перекрыли движение на красной ветке Метро в связи с сообщением о минировании моста Метро, сообщила администрация Киевского метрополитена 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook. 2

Политика Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля. 550

Наука Снижение уровня стресса помогло вернуть цвет седым волосам Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на bioRxiv, седые волосы могут возвращать первоначальный цвет за несколько месяцев. 29

Армия и оружие В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов. 8

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 1,8K

Общество В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля. 1

Общество С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет. 132

Общество МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров «Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства. 3