с чего всё началось

Авто Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep Официальной информации относительно гаммы силовых агрегатов компания не предоставляет, но коллеги из Китая говорят, что Haval B06 получит турбированные "четвёрки" объёмом 1.5 и 2.0 литра, устанавливаемые на кроссоверы F7 и F7x, а также гибридные модификации - умеренную и подключаемую.

Общество Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет. 656

Политика Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.

Происшествия Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. 944

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет. 261

Общество Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов. 2

Армия и оружие В столицу Соединенных Штатов вошли войска В столицу Соединенных Штатов вошли войска В Вашингтон направленно 250 солдат и сотрудники элитных подразделений спецслужб.

Армия и оружие Американская армия начала получать стрелковое оружие нового поколения Вооруженные силы (ВС) США начали получать стрелковое оружие нового поколения производства немецкой компании SIG Sauer в рамках программы NGSW (Next Generation Squad Weapons), предполагающей замену всего арсенала штурмовых винтовок и пулеметов на новые образцы. 2

Происшествия Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских. 41

Здоровье Le Monde diplomatique (Франция): Россия — быстрая реакция и старая инфраструктура (Le Monde diplomatique) Ожидаемая продолжительность жизни в России не превышала 31 год в конце XIX века, но достигла 69 лет в 1960-х годах: СССР наверстал отставание от западных стран.

Происшествия 500 кг краба изъяли у двоих браконьеров на берегу залива Терпения Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области на восточном побережье залива Терпения задержаны два гражданина России за незаконную добычу ВБР.

Гаджеты Производство нового iPhone 12 может стартовать в июле Напомним, что в линейке iPhone 12 в 2020 году будет четыре модели, где старшая будет оснащена 6,7-дюймовым экраном, iPhone 12 будет иметь диагональ дисплея 5,4 дюйма, а у iPhone 12 и iPhone 12 Pro предложат 6,1-дюймовый дисплей.

Общество МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров «Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства. 3

Здоровье Российские медучреждения не страдают от дефицита средств защиты В Минздраве России сообщили, что на сегодняшний день в медицинских учреждениях страны не наблюдается дефицит средств индивидуальной защиты, а скорее заметен даже рост запасов.