Политика
RT на русскомПутин провёл телефонный разговор с Трампом
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.
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с чего всё началось
«Дональд Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита «группы семи» с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея», — говорится в заявлении.RT на русском11:55
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Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
WomanHit.ru 07:04
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM 04:26
Авто
Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep
Официальной информации относительно гаммы силовых агрегатов компания не предоставляет, но коллеги из Китая говорят, что Haval B06 получит турбированные "четвёрки" объёмом 1.5 и 2.0 литра, устанавливаемые на кроссоверы F7 и F7x, а также гибридные модификации - умеренную и подключаемую.
Российская газета 09:33
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Общество
Роспотребнадзор отменил требование о заполнении самолетов на 50%
Роспотребнадзор отменил требование для авиакомпаний по загрузке самолетов только на 50%.
It`s My City 04:14
Автоспорт
В «Мерседесе» не проголосуют за идею с реверсивной стартовой решёткой
Чемпионат вчера в 08:49
Политика
Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией
Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости 17:00
Общество
Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год
По словам Раковой, в Москве создано пять временных госпиталей, аналогичному созданному на ВДНХ, на 10 тыс. коек, из которых 600 - реанимационные.
Интерфакс 16:10
Гаджеты
В Сети появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT
В интернете появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT.
Evo-rus.com 07:40
Политика
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
РИА Новости вчера в 13:08
Армия и оружие
Кедми назвал абсолютные мишени для уничтожения, выбранные Россией на территории НАТО
Военно-политический эксперт Яков Кедми рассказал, какие страны НАТО являются "абсолютными мишенями для уничтожения" Россией в случае войны.
Экономика сегодня вчера в 05:00
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Авто
Toyota начала продажи самого мощного Toyota RAV4 Prime
Гибридный Toyota RAV4 Prime, анонсированный японской маркой еще осенью 2019 года, поступил в продажу в США.
Автоновости дня 30 мая в 02:28
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru 18:38
Армия и оружие
В столицу Соединенных Штатов вошли войска
В столицу Соединенных Штатов вошли войска В Вашингтон направленно 250 солдат и сотрудники элитных подразделений спецслужб.
Экспресс газета 18:26
Армия и оружие
Американская армия начала получать стрелковое оружие нового поколения
Вооруженные силы (ВС) США начали получать стрелковое оружие нового поколения производства немецкой компании SIG Sauer в рамках программы NGSW (Next Generation Squad Weapons), предполагающей замену всего арсенала штурмовых винтовок и пулеметов на новые образцы.
ТАСС 15:13
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Известия 30 мая в 23:10
Армия и оружие
Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву
Evo-rus.com 14:52
Происшествия
Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе
Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских.
Lenta.ru 17:14
Здоровье
Le Monde diplomatique (Франция): Россия — быстрая реакция и старая инфраструктура (Le Monde diplomatique)
Ожидаемая продолжительность жизни в России не превышала 31 год в конце XIX века, но достигла 69 лет в 1960-х годах: СССР наверстал отставание от западных стран.
ИноСМИ 18:36
Происшествия
500 кг краба изъяли у двоих браконьеров на берегу залива Терпения
Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области на восточном побережье залива Терпения задержаны два гражданина России за незаконную добычу ВБР.
Сахалин.Инфо 18:02
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Гаджеты
Производство нового iPhone 12 может стартовать в июле
Напомним, что в линейке iPhone 12 в 2020 году будет четыре модели, где старшая будет оснащена 6,7-дюймовым экраном, iPhone 12 будет иметь диагональ дисплея 5,4 дюйма, а у iPhone 12 и iPhone 12 Pro предложат 6,1-дюймовый дисплей.
Astera 12:47
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
РИА Новости 09:27
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
Здоровье
Российские медучреждения не страдают от дефицита средств защиты
В Минздраве России сообщили, что на сегодняшний день в медицинских учреждениях страны не наблюдается дефицит средств индивидуальной защиты, а скорее заметен даже рост запасов.
Газета.Ru 17:42
Политика
Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ООН принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей.
РИА Новости 18:30
Авто
Назвали российские цены на новый кроссовер Kia XCeed
Автосалоны KIA сегодня начинают продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed российского производства.
32CARS.ru 08:53