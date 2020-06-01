Политика

RT на русскомRT на русскомПутин провёл телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.
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с чего всё началось
«Дональд Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита «группы семи» с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея», — говорится в заявлении
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RT на русском11:55

Подробнее о событии

Трамп рассказал Путину о своей идее проведения саммита G7

RT на русском11:55

Трамп и Путин обсудили прогресс в отношении проведения встречи G7

ТАСС16:04

Трамп сообщил Путину об идее провести саммит G7 с участием России

РБК12:27

Трамп рассказал Путину о своей идее проведения саммита G7

Коммерсантъ12:26

Путин и Трамп обсудили созыв G7 по телефону

Газета.Ru16:13

Путин и Трамп обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+

РЕН ТВ11:44

Трамп позвонил Путину

РИА Новости13:08
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Культура

7 лет назад BTS представили Тэхёна

Popcake 16:48
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Политика

Премьер-министр Канады: Россия останется вне формата G7

Оттава, 1 июня 2020, 23:48 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семерки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмерки» и якобы «не соблюдает международное право».
REGNUM 16:48
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
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Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
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Общество

Трампа эвакуировали в бункер в ходе протестов у Белого дома

Агенты Секретной службы США увели президента страны Дональда Трампа в подземный бункер в ходе протестов у Белого дома в пятницу вечером.
Московский Комсомолец вчера в 22:09
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Политика

В Кремле прокомментировали вопрос об открытии границ для иностранцев

Решение об открытии российских границ для иностранцев пока не принято на высшем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос об участии глав других стран и иностранных делегаций в параде Победы.
ФАН 12:49
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
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Игры

GFN.RU продлила бесплатный доступ к GeForce Now в России до конца лета

Благодаря сотрудничеству NVIDIA с промышленно-финансовой группой «САФМАР» в октябре прошлого года состоялся запуск технологии потоковых игр GeForce Now в России на сайте GFN.ru.
3DNews 10:02
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Футбол

В Европе тоже возвращают зрителей: 20 тысяч на финале Кубка Англии, в Италии и Испании – треть фанов

Указ от 18 мая разрешает 300 зрителей в закрытых помещениях и тысячу зрителей на мероприятиях под открытым небом, но футбол и школы пока под запретом.
Sports.ru 15:40
Армия и оружие

В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России

RT на русском 08:37
7
Футбол

Роналдо не включил Роналду в свой топ-5 современных футболистов

Легендарный экс-футболист Роналдо назвал пятёрку лучших футболистов современности, в которой не нашлось места форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду, обладателю 5 «Золотых мячей».
Евро-футбол.ру вчера в 15:05
1
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
5K
Происшествия

Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца

Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
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Экономика

Алексей Дюмин подписал ряд законов для поддержки предпринимателей

В рамках развития третьего пакета мер по поддержке субъектов предпринимательства губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал ряд законов Тульской области.
Тульские Известия 11:45
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,2K
Общество

В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные организации

"Со среды 3 июня в регионе откроются для посещения религиозные организации", - говорится в сообщении телеграм-канала.
РЕН ТВ 16:38
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
5,6K
Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия вчера в 19:07
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Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Lenta.ru 07:32
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Игры

Sony рассказала о цене PlayStation 5

4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru 08:44
87
Здоровье

После коронавируса есть риск навсегда лишиться обоняния и вкуса

Некоторые пациенты, переболевшие COVID-19, могут потерять способность ощущать вкус и запах навсегда.
URA.Ru 15:48
Энергетика

Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%

По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
37
Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Следователи, в свою очередь, уточнили, что девочка пропала накануне во время похода на рыбалку со своим отцом.
Известия 07:21
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Шоу-бизнес

Асмус рассказала о жизни с Харламовым

Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом.
Московский Комсомолец 06:20
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Армия и оружие

В НАТО рассказали об отмене ряда учений из-за пандемии

Ранее в Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.
Газета.Ru 13:49
Экономика

Владельцем способного достроить Nord Stream 2 судна стал фонд из Самары

Круз заявил в мае, что новые санкции затронут любое судно и любого судовладельца, которые попытаются достроить Nord Stream 2.
РБК 13:13
35
Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru вчера в 18:39
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru вчера в 09:55
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Общество

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

По словам Раковой, в Москве создано пять временных госпиталей, аналогичному созданному на ВДНХ, на 10 тыс. коек, из которых 600 - реанимационные.
Интерфакс 16:10
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