с чего всё началось

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 10K

Политика Премьер-министр Канады: Россия останется вне формата G7 Оттава, 1 июня 2020, 23:48 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семерки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмерки» и якобы «не соблюдает международное право». 95

Общество Трампа эвакуировали в бункер в ходе протестов у Белого дома Агенты Секретной службы США увели президента страны Дональда Трампа в подземный бункер в ходе протестов у Белого дома в пятницу вечером. 441

Политика В Кремле прокомментировали вопрос об открытии границ для иностранцев Решение об открытии российских границ для иностранцев пока не принято на высшем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос об участии глав других стран и иностранных делегаций в параде Победы. 61

Футбол В Европе тоже возвращают зрителей: 20 тысяч на финале Кубка Англии, в Италии и Испании – треть фанов Указ от 18 мая разрешает 300 зрителей в закрытых помещениях и тысячу зрителей на мероприятиях под открытым небом, но футбол и школы пока под запретом.

Экономика Алексей Дюмин подписал ряд законов для поддержки предпринимателей В рамках развития третьего пакета мер по поддержке субъектов предпринимательства губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал ряд законов Тульской области.

Общество В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные организации "Со среды 3 июня в регионе откроются для посещения религиозные организации", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Игры Sony рассказала о цене PlayStation 5 4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5. 87

Здоровье После коронавируса есть риск навсегда лишиться обоняния и вкуса Некоторые пациенты, переболевшие COVID-19, могут потерять способность ощущать вкус и запах навсегда.

Энергетика Российская нефть Urals в мае подорожала на 70% По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель. 37

Шоу-бизнес Асмус рассказала о жизни с Харламовым Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом. 19