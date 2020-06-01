Политика
RT на русскомПутин провёл телефонный разговор с Трампом
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.
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с чего всё началось
«Дональд Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита «группы семи» с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея», — говорится в заявлении.RT на русском11:55
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Культура
7 лет назад BTS представили Тэхёна
Popcake 16:48
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Политика
Премьер-министр Канады: Россия останется вне формата G7
Оттава, 1 июня 2020, 23:48 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семерки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмерки» и якобы «не соблюдает международное право».
REGNUM 16:48
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
Общество
Трампа эвакуировали в бункер в ходе протестов у Белого дома
Агенты Секретной службы США увели президента страны Дональда Трампа в подземный бункер в ходе протестов у Белого дома в пятницу вечером.
Московский Комсомолец вчера в 22:09
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос об открытии границ для иностранцев
Решение об открытии российских границ для иностранцев пока не принято на высшем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос об участии глав других стран и иностранных делегаций в параде Победы.
ФАН 12:49
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Игры
GFN.RU продлила бесплатный доступ к GeForce Now в России до конца лета
Благодаря сотрудничеству NVIDIA с промышленно-финансовой группой «САФМАР» в октябре прошлого года состоялся запуск технологии потоковых игр GeForce Now в России на сайте GFN.ru.
3DNews 10:02
Футбол
В Европе тоже возвращают зрителей: 20 тысяч на финале Кубка Англии, в Италии и Испании – треть фанов
Указ от 18 мая разрешает 300 зрителей в закрытых помещениях и тысячу зрителей на мероприятиях под открытым небом, но футбол и школы пока под запретом.
Sports.ru 15:40
Армия и оружие
В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
RT на русском 08:37
Футбол
Роналдо не включил Роналду в свой топ-5 современных футболистов
Легендарный экс-футболист Роналдо назвал пятёрку лучших футболистов современности, в которой не нашлось места форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду, обладателю 5 «Золотых мячей».
Евро-футбол.ру вчера в 15:05
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Происшествия
Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца
Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
Экономика
Алексей Дюмин подписал ряд законов для поддержки предпринимателей
В рамках развития третьего пакета мер по поддержке субъектов предпринимательства губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал ряд законов Тульской области.
Тульские Известия 11:45
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Общество
В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные организации
"Со среды 3 июня в регионе откроются для посещения религиозные организации", - говорится в сообщении телеграм-канала.
РЕН ТВ 16:38
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия вчера в 19:07
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Lenta.ru 07:32
Игры
Sony рассказала о цене PlayStation 5
4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru 08:44
Здоровье
После коронавируса есть риск навсегда лишиться обоняния и вкуса
Некоторые пациенты, переболевшие COVID-19, могут потерять способность ощущать вкус и запах навсегда.
URA.Ru 15:48
Энергетика
Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%
По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Следователи, в свою очередь, уточнили, что девочка пропала накануне во время похода на рыбалку со своим отцом.
Известия 07:21
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о жизни с Харламовым
Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом.
Московский Комсомолец 06:20
Армия и оружие
В НАТО рассказали об отмене ряда учений из-за пандемии
Ранее в Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.
Газета.Ru 13:49
Экономика
Владельцем способного достроить Nord Stream 2 судна стал фонд из Самары
Круз заявил в мае, что новые санкции затронут любое судно и любого судовладельца, которые попытаются достроить Nord Stream 2.
РБК 13:13
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru вчера в 18:39
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Общество
Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год
По словам Раковой, в Москве создано пять временных госпиталей, аналогичному созданному на ВДНХ, на 10 тыс. коек, из которых 600 - реанимационные.
Интерфакс 16:10