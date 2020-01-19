Политика

RT на русскомRT на русскомПутин провёл в Берлине встречи с премьером Британии и главой ЕК

Президент России Владимир Путин в Берлине во время перерыва в переговорах по Ливии провёл встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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