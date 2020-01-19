Политика
RT на русскомПутин провёл в Берлине встречи с премьером Британии и главой ЕК
Президент России Владимир Путин в Берлине во время перерыва в переговорах по Ливии провёл встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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Армия и оружие
Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков
Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.
Политика
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Происшествия
В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте
Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволило врача-рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Политика
Медведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Биатлон
Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге
Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Биатлонист прошел дистанцию без промахов.
Политика
Захарова сравнила слова Помпео о Ливии с заявлением МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.
Общество
Джонсон пожелал принцу Гарри и его жене всего самого лучшего
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все королевство желают принцу Гарри и его супруге Меган Маркл всего наилучшего, об этом 19 января сообщает Sky News.
Политика
Киев потребовал от Лондона убрать тризуб из пособия по экстремизму
Посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Авто
Составлен топ-3 внедорожников для поездок по России
Последний в списке внедорожник, пригодный для поездок по России, Mitsubishi Pajero 4. «Японец» немного уступает выше перечисленным автомобилям по уровню комфорта и скорости, но намного лучше их по проходимости.
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию
Армия и оружие
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у границ Крыма
Разведку у границ Крыма провел американский стратегический беспилотник. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на PlaneRadar.
Происшествия
Боксер прокомментировал драку охранника с подростком в московском ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал конфликт в торговом центре "МЕГА Химки", в ходе которого охранник избил подростка, пытаясь разнять драку.
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Авто
Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет
Хоккей
Матч звёзд. Метсола вышел в поле, Умарк занял ворота
Общество
В РПЦ одобрили петицию по лишению Урганта гражданства России
Экс-председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин рассказал о подписании петиции о лишении телеведущего Ивана Уранта российского гражданства из-за оскорбления чувств верующих в эфире одной из своей программ "Вечерний Ургант".
Политика
«Черные ящики» украинского лайнера пока находятся в Иране
Управление по безопасности на транспорте Канады сообщило, что по их информации самописцы сбитого ракетой украинского пассажирского "Боинга" по-прежнему находятся в Иране.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Здоровье
Диетолог Сьюзи Баррелл назвала лучшие простые способы похудеть без диет
По словам диетолога Сьюзи Баррелл, ограничение времени, в течение которого употребляется пища, является одним из лучших способов похудеть без диетических ограничений.
Футбол
Шюррле: Кононов всегда был открыт и честен с игроками
Увы, в футболе результат всегда стоит во главе угла. Если он неудовлетворительный, то главный тренер первый, с кого за это спросят.
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".