Путин провёл встречу с главой «Роснефти»
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Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.В источнике