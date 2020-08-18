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Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.В источнике

Туры в Турцию на конец августа подешевели на 25%

Российские туроператоры отмечают, что на курорты Турции в августе массово поехали те туристы, которые ожидали открытия именно этого направления, и те, у кого не состоялись туры в эту страну весной и в первой половине лета.
Туры в Турцию на конец августа подешевели на 25%
REGNUM03:45
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«Татнефть» может выплатить дивиденды в размере 9,94 рублей за акцию

Совет директоров ПАО «Татнефть», который возглавляет президент Татарстана Рустам Минниханов, рекомендовал общему собранию акционеров установить размеров дивидендов за первое полугодие 2020 года в размере 994% от номинальной стоимости одной акции.
Коммерсантъ Казань04:53
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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Формула 1 вычислила 20 самых быстрых гонщиков с 1983 года

В рамках 70-летия Формулы 1 FOM совместно с Amazon Web Services составила рейтинг самых быстрых гонщиков за последние четыре десятилетия На основе данных с 1983 по 2019 года посредством алгоритма машинного обучения была высчитана чистая скорость всех гонщиков на одном быстром круге.
Autosport.com.ru05:14

В США начались летные испытания бортовых систем бомбардировщика B-21

Авторы публикации поясняют, что проведение летных испытаний бортовых систем самолетов, которые еще не созданы, существенно сокращают время, необходимое на разработку новых летательных аппаратов.
Военное дело07:03
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В Белоруссии отказались созывать палату представителей на фоне протестов

Вечером 9 августа ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные итоги президентских выборов, согласно эти данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80%, а его главная соперница, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, около 10%.
РБК07:22
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Давид Сильва разозлил «Лацио», не сообщив о переходе в «Реал Сосьедад»

Бывший игрок британского "Манчестера Сити" Давид Сильва стал игроком испанского "Реал Сосьедада" Стоит отметить, что ранее было известно, что на футболиста претендовал римский "Лацио".
Честный рейтинг букмекеров02:30

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Впервые два кристалла времени продемонстрировали свое взаимодействие

Надежные кристаллы времени обеспечат платформу для новых увантовых устройств, уверены физики Ланкастерского университета в Великобритании, описавшие свой эксперимент на страницах журнала Nature.
LentaChel.ruвчера в 11:37
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