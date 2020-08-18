Туры в Турцию на конец августа подешевели на 25%

Российские туроператоры отмечают, что на курорты Турции в августе массово поехали те туристы, которые ожидали открытия именно этого направления, и те, у кого не состоялись туры в эту страну весной и в первой половине лета.