Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.В источнике
Подробнее о событии
The Moscow Post

О чем Путину рассказал Сечин?

The Moscow Post08:40
Известия

Путин провел встречу с Сечиным

Известия07:41
REGNUM

Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

REGNUM07:15
Показать все источники

Польша призвала ЕС стать для Белоруссии альтернативой России

Реакция Евросоюза на ситуацию в Белоруссии не должна ограничиваться санкциями, ЕС должен предложить республике альтернативу сотрудничеству с Россией, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
RT на русском06:25
379

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
573

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
1,8K

Турецкий фрегат после столкновения покинул зону конфликта

Напомним, в августе в Средиземном море между островами Крит и Кипр развернулось противостояние греческого и турецкого флота из-за прибытия Oruc Reis в область греческого шельфа для разработки месторождений полезных ископаемых.
ИА Красная Весна15 августа в 16:15

Туры в Турцию на конец августа подешевели на 25%

Российские туроператоры отмечают, что на курорты Турции в августе массово поехали те туристы, которые ожидали открытия именно этого направления, и те, у кого не состоялись туры в эту страну весной и в первой половине лета.
REGNUM03:45
7

Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Бамако, 18 августа 2020, 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине.
REGNUM09:02
26

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
76

ВОЗ развеяла популярный миф о заражении коронавирусом

Миф о заражении новой коронавирусной инфекцией через пищу развеяли во Всемирной организации здравоохранения, об этом сообщил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан 18 августа, передает РИА Новости.
ИА Красная Весна08:53
1

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
591