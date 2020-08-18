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REGNUM
REGNUM

Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.В источнике

Путин заявил Макрону о недопустимости давления на власти Белоруссии

"При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Газета.Ru07:54
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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Матч между «Марселем» и «Сент-Этьеном» перенесен из-за коронавируса

Матч первого тура чемпионата Франции нового сезона между "Марселем" и "Сент-Этьеном" перенесен на сентябрь из-за выявления случаев заражения коронавирусом в марсельском клубе, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
РИА Новости06:38

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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СК проверит историю о женщине, очнувшейся в морге в Курской области

Следователи в Курской области проверяют историю об очнувшейся в морге пациентке, чью смерть констатировали в районной больнице, сообщил РИА Новости представитель следственного управления региона.
РИА Новости08:04
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СПЧ обратился в Google из-за блокировки YouTube-каналов российских СМИ

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в американский офис корпорации Google из-за блокировки YouTube-каналов российских СМИ, сообщается на сайте Совета.
РИА Новости07:55
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Мятежники в Мали захватили генштаб вооруженных сил

Генеральный штаб вооруженных сил Мали находится под контролем предполагаемых мятежников, сообщает местный портал Bamada, Ранее о мятеже в вооруженных силах на военной базе в районе Кати близ столицы Бамако сообщил ряд посольств западных стран.
РИА Новости08:08
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия20:40
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Глава ВОЗ призвал государства присоединиться к программе по вакцинам

Женева, Швейцария, 18 августа 2020, 15:02 — REGNUM С призывом ко всем государствам присоединиться к международному механизму COVAX, посредством которого все страны на справедливой основе должны быть обеспечены вакциной от коронавируса, когда таковая будет создана, обратилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM08:02
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