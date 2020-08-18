Глава ВОЗ призвал государства присоединиться к программе по вакцинам

Женева, Швейцария, 18 августа 2020, 15:02 — REGNUM С призывом ко всем государствам присоединиться к международному механизму COVAX, посредством которого все страны на справедливой основе должны быть обеспечены вакциной от коронавируса, когда таковая будет создана, обратилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).