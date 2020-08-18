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REGNUM
REGNUM

Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.В источнике

США призвали Китай раскрыть информацию о своем ядерном потенциале

США считают, что Китай должен раскрыть полную информацию о количестве боеголовок в своем арсенале, заявил во вторник журналистам спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
РИА Новости10:28

Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
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Новое видеообращение Светланы Тихановской появилось на YouTube

На YouTube появилось новое видеообращение бежавшей от репрессий кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихновской по поводу дня рождения её мужа Сергея Тихановского, которого ещё до выборов обвинили в разных преступлениях и арестовали.
ГЛАС.RU05:30
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Путин сообщил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

"Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси", - передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости10:42
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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Лукашенко не видит угрозы в российских военных объектах в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя пункт программы оппозиционного штаба закрыть на территории страны российские военные базы, заявил, что не понимает, чем они угрожают Минску.
РИА Новости10:52