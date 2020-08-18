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REGNUM
REGNUM

Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.В источнике
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Expert.ru

Глава «Роснефти» рассказал президенту о работе в условиях коронавируса и ОПЕК+

Expert.ruвчера в 12:19
РЕН ТВ

Путин: Негативная ситуация в экономике пройдет, надо отвечать на вызов

РЕН ТВвчера в 07:15
REGNUM

Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

REGNUMвчера в 07:15
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Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
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Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками МВД

По информации телеканала, на сегодняшнем заседании стало известно, что вдова погибшего Сергея Захарова Маргарита — майор МВД в запасе, сейчас работает в отделении полиции в Рязани, а сын Валерий служит в правоохранительных органах с 2014 года.
РИА Новостивчера в 09:47
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