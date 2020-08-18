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REGNUM
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Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
«Постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки во всех вахтовых поселках позволил локализовать распространение инфекции практически на всех добывающих промыслах компании», — сказал Сечин президенту (цитата по сайту
 Кремля).
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Сечин рассказал Путину, что «Роснефть» подготовила обсерваторы для 17 тысяч вахтовиков

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Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

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