Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПутин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими COVID - 35 тысяч рублей.
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Владимир Путин
Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца — с 15 апреля по 15 июля. Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты за прошедший апрель люди также обязательно получат.
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