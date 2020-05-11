Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца — с 15 апреля по 15 июля. Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты за прошедший апрель люди также обязательно получат.

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими COVID - 35 тысяч рублей.

Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей

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