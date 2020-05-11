Коронавирус
Российская газетаПутин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей
Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими COVID - 35 тысяч рублей.
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Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца — с 15 апреля по 15 июля. Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты за прошедший апрель люди также обязательно получат.
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Водитель ВАЗ сбил столб на улице Большой Морской в Севастополе
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Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
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В Минтруда назвали число получателей новых выплат на детей
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Темп роста числа заразившихся в России упал почти в пять раз, также заявила вице-премьер. По состоянию на 11 мая, показатель составил 5,6%.
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Московский Комсомолец вчера в 05:31
Происшествия
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Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
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Происшествия
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Ранее полиция Московской области организовала проверку обстоятельств массового скопления людей у торгового центра в Солнечногорске в воскресенье.
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РИА Новости вчера в 18:07
Политика
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Ведомости 09:40
Общество
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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Спорт
Цифровая конференция Ubisoft пройдёт аж 12 июля
Цифровая пресс-конференция Ubisoft под названием UbiForward начнётся 12 июля в 20:00 МСК.
Игромания.ру 12:19
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Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
Космос
BepiColombo записал звуки земли пролетая мимо нее в апреле
Впоследствии космический аппарат входит в тень на расстоянии 16496 км, которое можно услышать в записи, а выходит из нее на расстоянии 24861 км. Запись заканчивается, когда космический аппарат достигает расстояния 31785 км. Запись: Звук магнитного поля Земли Это обработанные данные, полученные с помощью прибора MPO-MAG на BepiColombo когда он полетел через магнитосферу Земли.
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Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
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РБК 14:05
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Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
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Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена с проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
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МонаВиста 06:32
Экономика
Производители мебели предупредили о возможном банкротстве 70% предприятий
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РБК 13:31
Общество
На Кубани продлили карантин до 23 мая
Решение о продлении карантина на Кубани принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Южный Федеральный вчера в 08:39
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых требованиях к проведению ЕГЭ
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РБК 11:09
Общество
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Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
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Экс-атташе США объяснил недосмотром сообщение Белого дома о войне
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Газета.Ru 05:52
Общество
Российские семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей
На каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно лет установлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
СеверИнфо 12:52