Лидеру ликвидированного движения "За права человека" Льву Пономареву никто не мешал работать, хотя его позиции по некоторым вопросам были "далеки от правозащитной деятельности", заявил на заседании СПЧ президент Владимир Путин.

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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) раскритиковал лидера ликвидированного движения "За права человека" Льва Пономарева. По словам Путина, позиции Пономарева по некоторым вопросам были "далеки от правозащитной деятельности".

Путин раскритиковал Льва Пономарева за переговоры с японцами

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