Политика
DP.RUПутин раскритиковал Льва Пономарева за переговоры с японцами
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) раскритиковал лидера ликвидированного движения "За права человека" Льва Пономарева. По словам Путина, позиции Пономарева по некоторым вопросам были "далеки от правозащитной деятельности".
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с чего всё началось
Лидеру ликвидированного движения "За права человека" Льву Пономареву никто не мешал работать, хотя его позиции по некоторым вопросам были "далеки от правозащитной деятельности", заявил на заседании СПЧ президент Владимир Путин.Интерфакс08:56
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