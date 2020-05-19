Коронавирус
РИА КалмыкияПутин поручил обеспечить мониторинг выплат медикам
Правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам Федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат поручил Президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых мер социально-экономических отношений.
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Поручаю правительству, Минздраву и Минтруду, субъектам федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат. Подчеркну, абсолютно все должно быть прозрачно и понятно: кому и за что идут деньги. Вся информация о регулирующих эти вопросы актах доведена до людей и разъяснена в деталях.
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Путин отметил, что все выплаты медикам должны быть понятны и прозрачны
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