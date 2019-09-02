Политика
ВедомостиПутин раскритиковал Сбербанк за отказ помогать пострадавшим от наводнения
Президент России Владимир Путин раскритиковал Сбербанк из-за того, что он не откликается на просьбы пострадавших от наводнения в Иркутской области о реструктуризации долгов по кредитам.
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Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами, в целом по стране рекордными, это вообще несерьезный вопрос. Они и могут, и должны это сделать.
с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области по реструктуризации долгов.ТАСС08:37
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