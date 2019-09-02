Политика

ВедомостиВедомостиПутин раскритиковал Сбербанк за отказ помогать пострадавшим от наводнения

Президент России Владимир Путин раскритиковал Сбербанк из-за того, что он не откликается на просьбы пострадавших от наводнения в Иркутской области о реструктуризации долгов по кредитам.
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Владимир Путин
Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами, в целом по стране рекордными, это вообще несерьезный вопрос. Они и могут, и должны это сделать.
— Владимир ПутинТАСС 08:20
с чего всё началось

Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка жителям Сибири

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области по реструктуризации долгов.
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