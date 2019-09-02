Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
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с чего всё началось

Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка жителям Сибири

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области по реструктуризации долгов.
ТАСС08:37

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Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помогать людям

URA.Ru08:56

Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка

РИА Новости08:50

Путин раскритиковал Сбербанк за отказ реструктурировать кредиты пострадавших при наводнениях

Коммерсантъ09:15

Уроки милосердия. Как Путин заставил жадный Сбербанк помогать людям

Life.ru10:05

Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка

РБК08:52

Владимир Путин недоволен темпами обеспечения жильем людей, пострадавших от наводнения в Иркутской области

Эхо Москвы11:13

Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка жителям Сибири

ТАСС08:37
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Политика

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Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

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