Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области по реструктуризации долгов.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.

Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка

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