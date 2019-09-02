Политика
РИА НовостиПутин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области по реструктуризации долгов.ТАСС08:37
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