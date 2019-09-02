Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
Читать в источнике
Комментировать274
с чего всё началось

Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка жителям Сибири

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области по реструктуризации долгов.
ТАСС08:37

Подробнее о событии

Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка

RT на русском12:03

Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помогать людям

URA.Ru08:56

Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка жителям Сибири

ТАСС08:37

Путин раскритиковал Сбербанк за отказ реструктурировать кредиты пострадавших при наводнениях

Коммерсантъ09:15

Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка

РБК08:52

Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка

РИА Новости08:50

Владимир Путин недоволен темпами обеспечения жильем людей, пострадавших от наводнения в Иркутской области

Эхо Москвы11:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 20:00, Вашингтон
Шоу-бизнес

Актер Эммануил Виторган за свое отцовство заплатил два миллиона

Bimru.ru 05:09
Политика

В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Здоровье

Цуканов показал Путину больницы:«Придешь лечить одно, уйдешь с другим»

Несмотря на заготовленные вопросы чиновник проявил себя как любопытный спикер и искренне делился, в каком шоке от уральских больниц, фото которых показывает президенту.
URA.Ru 11:45
Политика

Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.
РБК 17:40
Общество

Священник испугался магии Гарри Поттера

Lenta.ru 07:54
Культура

Прооперировали Александра Розенбаума

Евразия Daily 07:58
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Ранее в Сербии и Черногории осудили отказ Польши приглашать Россию в Варшаву на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 18:29
Футбол

Переход Комличенко в ЦСКА сорвался

Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:27
Политика

Путин призвал ускорить решение вопроса с жильем в Иркутской области

Известия 08:16
Происшествия

Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии

По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Интернет

Facebook откажется от счетчика лайков

Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Югополис 12:14
Общество

Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями

Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Политика

Президент Эстонии: Вторая мировая закончилась для нас 25 лет назад

Военное обозрение вчера в 22:56
Финансы

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу

На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости 14:52
Происшествия

Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине

Представитель посольства России в Германии сообщил, что 27 августа консульские работники встретились с задержанным россиянином, которого подозревают в убийстве 23 августа в центре Берлина бывшего полевого командира чеченских сепаратистов, 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили).
Московский Комсомолец 12:14
Происшествия

В Липецке в цирке-шапито лев напал на женщину

Свободная Пресса 15:19
Футбол

Сломавший нос таксисту Бендтнер перешел в «Копенгаген»

Напомним, в конце прошлого года был приговорен к 50 суткам домашнего ареста за нападение на водителя такси, которому футболист сломал нос.
Sport24.ru 19:26
Космос

90 лет Андрияну Николаеву: начался Фестиваль космических открытий

С 2 по 6 сентября в Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке состоится Фестиваль космических открытий, посвященный 90-летию со дня рождения Андрияна Николаева.
Грани 03:47
Шоу-бизнес

Жена Андрея Григорьева-Апполонова впервые прокомментировала развод

Андрей пока что никак не прокомментировал новость о своем разводе, зато это сделала Мария.
Woman.ru 11:35
Здоровье

Жителей Карелии инфицируют клещи

В республике с начала эпидемического сезона зарегистрировано 3697 обращений от граждан по поводу присасывания клещей.
Невские Новости 08:03
Здоровье

В Астрахани участились случаи нападения на людей пауков каракуртов

Правда, еще дают о себе знать последствия укуса паука-каракурта: легкая слабость, плохой сон, неважный аппетит.
Общественное телевидение России 03:35
Политика

Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59
Армия и оружие

Роскосмос начал производить самые мощные ракетные двигатели в мире

Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» запустило изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
URA.Ru вчера в 04:39
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Вести.Ru вчера в 03:29
Армия и оружие

В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Общество

Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном

Подруга британского премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри Саймондс сообщила, что назвала 15-недельного щенка, прибывшего в понедельник в резиденцию на Даунинг-стрит, Дилэном (Dilyn).
РИА Новости 11:31
Экономика

Bloomberg заявил о планах Швеции ввести налог для банков из-за России

Правительство Швеции планирует ввести новый налог для финансирования более высоких расходов на оборону, поскольку оно «наращивает усилия по противодействию увеличению военного присутствия России в Балтийском море».
RT на русском вчера в 10:47
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета 18:48
Политика

Крым и Сирия заключили договор на поставку продуктов в Россию

По сообщениям РИА Новости со ссылкой на заявление начальника российско-сирийского предприятия «Содружество» Сергея Голяндина, представители названной коммерческой структуры заключили экспортный договор с компанией из Сирии.
iReactor 17:27
Общество

Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника

Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
Главное