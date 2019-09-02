Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
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с чего всё началось

Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка жителям Сибири

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области по реструктуризации долгов.
ТАСС08:37

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Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помогать людям

URA.Ru08:56

Владимир Путин недоволен темпами обеспечения жильем людей, пострадавших от наводнения в Иркутской области

Эхо Москвы11:13

Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка жителям Сибири

ТАСС08:37

Уроки милосердия. Как Путин заставил жадный Сбербанк помогать людям

Life.ru10:05

Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка

РБК08:52

Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка

РИА Новости08:50

Путин раскритиковал Сбербанк за отказ реструктурировать кредиты пострадавших при наводнениях

Коммерсантъ09:15
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
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Активист Ляскин и журналист Азар задержаны после акции в Москве

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Восточное побережье США осталось без авианосцев.
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Политика

Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу

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Названа главная причина развития болезней сердца у молодежи

Кардиологи из Португалии озвучили главную причину развития у молодежи болезней сердца.
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