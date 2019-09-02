Политика
РИА НовостиПутин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области по реструктуризации долгов.ТАСС08:37
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В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
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Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
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По подсчетам швейцарского финансового холдинга UBS Group, убытки страховых компаний, связанные с ураганом Дорианом, составят от $5 млрд до $40 млрд.
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Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы
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