Политика

RT на русскомRT на русскомПутин поручил работать над проблемами водоснабжения Крыма

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать над проблемами водоснабжения и водоотведения в Крыму, а также над решением экологических вопросов полуострова. Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
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Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма

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Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан

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Путин раскритиковал крымских чиновников

Lenta.ru07:03

Путин раскритиковал чиновников Крыма за недостаточное внимание к вопросам водоснабжения

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Владимир Путин проводит совещание в Ялте (ФОТО)

КИА06:49

Путин призвал власти сосредоточиться на улучшении жизни крымчан

ИА Крыминформ07:16

Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму

РИА Новости07:27
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Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

РБК 04:11
Экономика

Росстат: инфляция в 2019 году составила 3%

По данным Росстата, за 2019 год инфляция в стране составила 3%, что совпало с предварительными прогнозами.
Московский Комсомолец 08:29
Происшествия

В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек

В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
RT на русском 06:35
Футбол

«Севилья» предложила «Краснодару» 16 млн евро за Сулейманова

Отмечается, что «Севилья» пока взяла паузу, но так как главный тренер команды Хулен Лопетеги желает видеть Сулейманова в «Севилье», испанский клуб готов пойти на копромисс.
Metaratings 02:45
Происшествия

В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье

Российская газета 08:58
Политика

Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.
RT на русском 08:53
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:02
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевского финансирования

Гарри и Меган объяснил это тем, что с одной стороны смогут воспитывать сына в уважении к королевском традициям, а с другой стороны получат пространство для создания своей новой благотворительной организации.
Московский Комсомолец 08 января в 14:30
Авто

На Дмитровском полигоне испытали Kia Seltos для России

Как ранее сообщали «Автоновости дня», кроссовер KIA Seltos сертифицирован в России с тремя бензиновыми двигателями: 1,6-литровым атмосферным мощностью 121-123 л.с. в зависимости от типа привода, 2,0-литровым атмосферным на 149 сил и 1,6-литровым турбомотором, выдающим 177 лошадиных сил.
Автоновости дня 00:51
Политика

NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

Аргументы и Факты вчера в 20:25
Политика

Путин назвал дату начала движения грузовых поездов по Крымскому мосту

RT на русском 07:30
Политика

ПЦУ: отзыв подписи Филарета не изменит статуса «новой церкви» Украины

Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины (ПЦУ), "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря заявил в пятницу, что отзыв подписи раскольника Филарета Денисенко под постановлением о слиянии церквей в "новую церковь" не повлияет на ее статус, поскольку постановление помесного собора не является договором или соглашением, которое можно разорвать.
РИА Новости 09:03
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Известия 06:31
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:24
Общество

В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных соревнованиях

В середине декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на продажу пива во время футбольных матчей.
РБК 04:33
Здоровье

Оториноларинголог рассказал, как правильно ухаживать за ушами

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал о правильном уходе за ушами. Своими советами он поделился с сайтом "Аргументы и факты".
Москва 24 08:26
Авто

Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9

Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Tvoe-avto.com вчера в 17:40
Политика

Парламент Абхазии призывает президента уйти в отставку

Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента страны Рауля Хаджимбы.
Inc-news.ru 00:41
Игры

Ремейк Resident Evil 3 лишится разветвлений сюжета

3DNews 01:53
Происшествия

Студентов МГИМО заподозрили в избиении сына Жванецкого

Газета.Ru 07:42
Единоборства

Тренер Макгрегора: Хабиб убегал от меня, а я его бил

Спарринг-партнёр и тренер Конора Макгрегора Диллон Дэнис вспомнил о массовой драке после боя ирландца с Хабибом Нурмагомедовым.
Life.ru 06:31
Происшествия

В России возбудили первое уголовное дело за самовольную добычу янтаря

Житель Калининградской области стал фигурантом уголовного дела за самовольную добычу янтаря – первого после вступления в силу нового федерального закона об уголовной ответственности за незаконную добычу полудрагоценных камней, сообщила журналистам представитель УМВД по региону Светлана Поставничая.
РИА Новости 08:19
Авто

Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов

Появились фотографии первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.
iReactor вчера в 12:40
Автоспорт

Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции

Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
МонаВиста 05:13
Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании

Футболисты «Барселоны» в полуфинальном матче Суперкубка Испании проиграли мадридскому «Атлетико».
ProstoProSport вчера в 15:54
Общество

Обвиняемый в клевете на Усманова журналист получил убежище в Латвии

Власти Латвии предоставили политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, объявленному в розыск по обвинению в клевете на бизнесмена Алишера Усманова, а также в вымогательстве более 3 млн рублей.
Интерфакс 08:17
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни двух братьев, обвиненных в убийстве учительницы, сообщила в пятницу пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова.
РИА Новости 07:02
Происшествия

В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек

Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
РБК 03:24
Политика

Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
RT на русском 06:51
Шоу-бизнес

Операцию на колене перенес Юрий Антонов

ГЛАС.RU вчера в 15:29
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