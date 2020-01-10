Политика

RT на русскомRT на русскомПутин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму

В Крыму остаются ещё проблемы с водоснабжением и экологией. Об этом в ходе совещания по социально-экономическому развитию региона заявил президент Владимир Путин. В то же время, по его словам, за последние годы многое сделано для раскрытия потенциала полуострова.
Читать в источнике
Комментировать381

Подробнее о событии

Путин назвал главные проблемы Крыма

Московский Комсомолец12:37

Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан

Интерфакс07:32

Меры повышения качества жизни в Крыму представят в правительство России до 1 марта

ТАСС12:09

Путин призвал власти сосредоточиться на улучшении жизни крымчан

ИА Крыминформ07:16

Путин раскритиковал крымских чиновников

Lenta.ru07:03

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму

RT на русском11:18

Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму

РИА Новости07:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Политика

США ужесточили санкции против Ирана

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Известия 11:29
Политика

СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
RT на русском 13:00
Общество

Раскрыт секрет кардигана Путина

Lenta.ru 03:31
Общество

Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду

По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
REGNUM 06:41
Экономика

Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»

"Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.
Интерфакс 12:52
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма

Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
РИА Новости 12:56
Авто

В России запатентовали самодельный Lotus Seven

Для постройки самодельного Lotus Seven у Зангиеву потребовалось 8 лет и 250 000 рублей.
Тарантас Ньюс 06:54
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
Шоу-бизнес

Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович

Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
WomanHit.ru вчера в 11:10
Космос

Ключевое допущение гипотезы темной энергии может оказаться ошибочным

Наиболее прямое и убедительное свидетельство ускорения расширения Вселенной в результате действия темной энергии связано с измерениями космических расстояний при помощи сверхновых типа Ia (SN Ia) в галактиках с высокими красными смещениями.
AstroNews.ru 07 января в 03:26
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Российская газета 07:00
Политика

СNN сообщил о двух сбивших украинский Boeing иранских ракетах

Rambler News Service 04:35
Происшествия

В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing

РИА Новости 08:10
Кино

Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Культуромания вчера в 12:46
Политика

Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам разбившегося Boeing

ТК Звезда 11:59
Финансы

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
ТАСС 11:01
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала новорождённую дочь

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала фото грудной дочери.
Life.ru 12:40
Общество

Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Известия 09:23
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Известия 02:12
Экономика

Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Вести.Ru 11:09
Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании

Футболисты «Барселоны» в полуфинальном матче Суперкубка Испании проиграли мадридскому «Атлетико».
ProstoProSport вчера в 15:54
Происшествия

Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО

Российская газета 09:35
Культура

Винокур выступил против приостановки выпуска «Смехопанорамы»

Юморист Владимир Винокур в беседе с РИА Новости выступил против приостановки выпуска передачи "Смехопанорама", поскольку у нее и у ее ведущего Евгения Петросяна много поклонников.
РИА Новости 11:46
Шоу-бизнес

В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram.
Lenta.ru 10:24
Политика

МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД РФ не стал рассматривать ноту протеста, которую Украина направила в связи с посещением российским президентом Владимиром Путиным Крыма.
Аргументы и Факты 09:56
Теннис

Медведев поделился ожиданиями от матча против Джоковича на Кубке ATP

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих ожиданиях от матча против сера Новака Джоковича.
Sport.ru 05:30
Общество

Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки

Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
РБК 07:16
Технологии

Google попросили разрешить людям удалять предустановленные приложения

В письме правозащитники просят руководство разрешить пользователям Android-смартфонов удалять предустановленные приложения.
Ferra 08:03
Общество

В России создадут список востребованных должностей среди учителей

Особое внимание направят на оценку региональных систем оплаты труда учителей.
ТагилСити.ру 08:09
Гаджеты

Топ-менеджер Xiaomi слил цену и дату анонса Xiaomi Mi 10

Менеджер по новой продукции Xiaomi Ван Тенг Томас (Wang Teng Thomas) в Weibo прямо намекнул на цену и дату анонса Xiaomi Mi 10.
iXBT.com 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное