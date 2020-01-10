Политика

RT на русскомRT на русскомПутин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму

В Крыму остаются ещё проблемы с водоснабжением и экологией. Об этом в ходе совещания по социально-экономическому развитию региона заявил президент Владимир Путин. В то же время, по его словам, за последние годы многое сделано для раскрытия потенциала полуострова.
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Меры повышения качества жизни в Крыму представят в правительство России до 1 марта

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Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму

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Владимир Путин проводит совещание в Ялте (ФОТО)

КИА06:49

Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан

Интерфакс07:32

Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму

РИА Новости07:27
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

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Россию обязали возместить украинским компаниям потери, которые они понесли, потеряв активы в Крыму.
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Экономика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
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Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

ТАСС Наука вчера в 21:24
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Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море

Lenta.ru 11:06
Политика

Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего самолета

Иран предоставил украинским специалистам доступ к черным ящикам и обломкам рухнувшего под Тегераном самолета «Международных авиалиний Украины».
Вечерняя Москва 11:46
Политика

МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым.
Газета.Ru 08:04
Экономика

Правительство продаст крымский судостроительный завод «Море»

Феодосийский судостроительный завод «Море» в Крыму попал в прогнозный план приватизации правительства РФ на 2020 — 2022 годы.
REGNUM вчера в 05:30
Спорт

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Российский скелетонист Александр Третьяков победил на этапе Кубка мира во французском Ла-Плань.
РИА Новости 12:18
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Общество

Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России по рождению

РБК 10:26
Финансы

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
ТАСС 11:01
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ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

Первое — программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет.
РБК 09:23
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Происшествия

Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье

РБК 07:21
Общество

Минпросвещения запустило сайт с вакансиями учителей на селе

Сегодня, 10 января, Минпросвещения России запустило сайт «Земский учитель», в котором указаны вакансии учителей на селе.
Четвертая Власть 05:14
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru вчера в 06:43
Общество

Карлос Гон впервые выступил на публике после бегства из Японии

Карлос Гон провел 8 января в Бейруте свою первую пресс-конференцию после бегства из-под домашнего ареста в Японии.
Ведомости 08 января в 10:04
Происшествия

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Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.
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Политика

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Шоу-бизнес

Красивые и счастливые: Пугачева и Галкин вывели детей в кино

10 января звездная чета Максим Галкин и Алла Пугачева сходили в кино вместе с детьми Лизой и Гарри.
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В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
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Премьер-министру Дмитрию Медведеву доложили итоги проверки безопасности полетов и туризма на Ближнем Востоке.
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США ужесточили санкции против Ирана

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
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Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о ночных избиениях в части

Lenta.ru 12:17
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Путина просят отправить в отставку главу саратовского минздрава

Руководитель отделения профсоюза "Альянс врачей" в Саратовской области Ирина Климентова опубликовала петицию на Change.org, в которой обращается к президенту России Владимиру Путину с требованием отправить министра Наталью Мазину в отставку.
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