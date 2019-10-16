с чего всё началось

Президент России Владимир Путин потребовал объяснить, почему люди получили лишь половину свидетельств на проведение капремонта после паводка в Иркутской области. Об этом сообщает РИА "Новости".

Путин раскритиковал главу Иркутской области за работу после паводков

Политика МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.

Здоровье Лимаренко рассказал «России 24» про высокие зарплаты сахалинских врачей и другие прелести островной медицины О работе властей по модернизации здравоохранения на островах рассказал в интервью для федерального телеканала "Россия 24" губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Происшествия В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.

Авто Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на свои двигатели На корейские компании Hyundai и Kia поданы коллективные судебные иски по факту возгорания двигателей в Америке.

Шоу-бизнес Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.

Футбол «Манчестер Юнайтед» летом отказался от покупки Неймара Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось от идеи приобретения бразильца Неймара в летнее трансферное окно.

Космос NASA показало новые скафандры для полетов на Луну Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.

Гаджеты Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11 Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.

Общество Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Сибирь" (S7) допуск на полеты в Кутаиси, но сможет его реализовать только после официального восстановления воздушного сообщения с Грузией.

Недвижимость В Подмосковье стало меньше элитных коттеджей Объем предложения на первичном рынке элитной загородной недвижимости по итогам третьего квартала 2019 года составил 555 лотов, оказавшись рекордно низким за последние шесть лет.

Спорт Россия сыграет с Бразилией в финале Всемирных пляжных игр Хет-трик в составе победителей оформил Родриго Соареш да Коста. В финале турнира Бразилия сыграет с Россией.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Музыка Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.

Хоккей Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ «Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.

Политика Украина потребовала роспуска ДНР и ЛНР Украина приступит к выполнению важнейшей части Минских соглашений только после того, как Донецкая и Луганская народные республики прекратят свое существование, заявила Дарья Олифер, представляющая Леонида Кучму (представителя Украины в контактной группе по Донбассу).

Политика Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец» Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».

Происшествия В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб Восемнадцать человек пострадали после того, как троллейбус врезался в фонарный столб в Чебоксарах.

Спорт Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.

Армия и оружие Террористы активизировались в сирийской провинции Латакия Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) активизировали свою деятельность в сирийской провинции Латакия.

Финансы Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября В свою очередь, евро во вторник на открытии подорожал на 17 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,1 рубля.