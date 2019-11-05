Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин раскритиковал министра науки и высшего образования

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
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Путин раскритиковал Котюкова за распределение бюджетных мест на филфаках

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