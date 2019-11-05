Политика

RT на русскомRT на русскомПутин раскритиковал министра высшего образования

Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.
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Российский политик
Российский государственный деятель. Министр науки и высшего образования Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Министр финансов и заместитель председателя правительства Красноярского края.
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