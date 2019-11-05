Политика
РИА НовостиПутин раскритиковал министра науки и высшего образования
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
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Экономика
Песков: Новое повышение ставки НДС не обсуждается
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: "Каких-либо обсуждений на счет дальнейшего повышения ставки в настоящий момент нет, нет также каких-то планов на этот счет".
Российская газета 07:43
Музыка
Приз MTV за лучшего артиста из России получила украинская певица Maruv
РЕН ТВ вчера в 07:01
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией
Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
РИА Новости 10:53
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 07:41
Транспорт
Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
РИА Новости 06:17
Общество
Эксперты: Россия не сможет отказаться от транзита газа через Украину
России не удастся миновать территорию Украины для экспорта газа при сохранении спроса на «голубое топливо» в Европе к 2035 году, и полный отказ от транзита через украинскую территорию будет возможен только в случае радикального сокращения поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок.
Росбалт 09:15
Футбол
Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер после драки фанатов
Матч 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином" обернулся массовой дракой фанатов обеих команд.
Газета.Ru 10:18
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд.
Газета.Ru 10:46
Общество
Кипр отзовет ошибочно выданные «золотые паспорта»
Кипрские власти отзовут выданные зарубежным инвесторам паспорта республики, если выяснится, что они достались им по ошибке.
Rambler News Service 11:25
Шоу-бизнес
Богомолов красиво поздравил Собчак
Режиссер поздравил супругу с днем рождения, а интернет-пользователи сочли поздравление очень красивым.
Рамблер 06:20
Здоровье
В Волгограде создают центр амбулаторной онкологической помощи
НовостиВолгограда.ру 11:39
Футбол
«Зенит» и «РБ Лейпциг» определились с формами на матч
5 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «РБ Лейпциг».
Sport24.ru 02:55
Происшествия
В Смоленской области под машиной провалился асфальт
Жители города Сафоново сообщили, что недавно на улице Гагарина производился ремонт труб.
Рабочий путь (г. Смоленск) 11:00
Общество
Ректор ВШЭ впервые прокомментировал дело против Егора Жукова
Высшая школа экономики (ВШЭ) не поддерживает политическую активность своего студента Егора Жукова, которого обвиняют в экстремизме в рамках «дела 27 июля».
РБК 11:34
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03 ноября в 03:32
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости 12:03
Хоккей
Роман Ротенберг: «НХЛ опять не сможет приехать на Олимпиаду»
Уже есть понимание, что, скорее всего, НХЛ опять не сможет приехать на Олимпиаду, потому что это не помещается в финансовую бизнес модель лиги.
Sport.ru 10:59
Игры
Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
REGNUM 03:49
Хоккей
Никита Щербак подписал контракт с «Трактором»
Челябинск Сегодня 09:15
Кино
«Терминатор» возглавил американский прокат
Piter.tv 07:09
Политика
Совфед оценил призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
В Совфеде прокомментировали призыв Киева о возвращении задержанных в Керченском проливе кораблей.
РЕН ТВ вчера в 16:47
Наука
Мысли о сексе склоняют людей ко лжи
ФедералПресс 08:01