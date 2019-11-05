Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин раскритиковал министра науки и высшего образования

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
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Путин раскритиковал министра науки и высшего образования

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:20, Ашберн
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Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
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Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
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Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
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России не удастся миновать территорию Украины для экспорта газа при сохранении спроса на «голубое топливо» в Европе к 2035 году, и полный отказ от транзита через украинскую территорию будет возможен только в случае радикального сокращения поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок.
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Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер после драки фанатов

Матч 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином" обернулся массовой дракой фанатов обеих команд.
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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
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«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд.
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Кипр отзовет ошибочно выданные «золотые паспорта»

Кипрские власти отзовут выданные зарубежным инвесторам паспорта республики, если выяснится, что они достались им по ошибке.
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Режиссер поздравил супругу с днем рождения, а интернет-пользователи сочли поздравление очень красивым.
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«Зенит» и «РБ Лейпциг» определились с формами на матч

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Жители города Сафоново сообщили, что недавно на улице Гагарина производился ремонт труб.
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Ректор ВШЭ впервые прокомментировал дело против Егора Жукова

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Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
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Происшествия

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
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Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
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В Адыгее нашли тело убитой школьницы

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Уже есть понимание, что, скорее всего, НХЛ опять не сможет приехать на Олимпиаду, потому что это не помещается в финансовую бизнес модель лиги.
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Российские и турецкие военные завершили второе патрулирование в Сирии

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В Совфеде прокомментировали призыв Киева о возвращении задержанных в Керченском проливе кораблей.
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Мысли о сексе склоняют людей ко лжи

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Михаил Михайлович Котюков
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр науки и высшего образования Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Министр финансов и заместитель председателя правительства Красноярского края.
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