Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.

Армия и оружие Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.

Экономика Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.

Экономика Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.

Футбол Ливерпуль — Генк 2:1 Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Генк».