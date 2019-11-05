Политика

RT на русскомRT на русскомПутин раскритиковал министра высшего образования

Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.
Читать в источнике
Комментировать413

Подробнее о событии

Путин раскритиковал министра после замечания профессора Воронежского госуниверситета

Вести Воронеж16:21

Путин раскритиковал Котюкова за распределение бюджетных мест на филфаках

РБК12:40

Путин раскритиковал министра высшего образования за сокращение набора на филфаки

Ведомости10:49

Путин раскритиковал Минобрнауки за систему распределения бюджетных мест в магистратуре

ТАСС11:10

Путин раскритиковал главу Минобрнауки

Lenta.ru11:00

Путин раскритиковал министра науки и высшего образования

РИА Новости11:35

Путин раскритиковал министра высшего образования

RT на русском10:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:53, Ашберн
Шоу-бизнес

Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов

Life.ru 06:48
Происшествия

В Мексике напали на группу мормонов, погибли девять человек

РИА Новости 02:46
Происшествия

Туристка затерялась в открытом океане и выжила благодаря леденцам

Lenta.ru 09:17
Кино

Лучшие и худшие наряды звезд на Hollywood Film Awards 2019

Ежегодную премию Hollywood Film Awards считают одной из репетиций главной киноцеремонии года.
Wday.ru вчера в 23:35
Армия и оружие

Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.
РБК 08:32
Космос

Ученые обнаружили черную дыру с необычно малой массой

Новая методика поиска чёрных дыр помогла обнаружить чёрную дыру с необычно малой массой.
REGNUM 06:14
Армия и оружие

Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina

Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU 08:54
Авто

Будущее модели Fiat Panda оказалось под угрозой

Дни24 09:42
Музыка

Украинку Maruv назвали лучшей российской певицей на MTV EMA

Культуромания 00:51
Политика

Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.
РБК вчера в 18:44
Наука

Лекарство от диабета может помочь в борьбе с курением

Специалисты провел исследование и узнали, что лекарство для лечения диабета второго типа поможет курильщикам в борьбе с привычкой.
ФедералПресс 06:55
Политика

Украина поручила Эстонии очернить в ЕС проект «Северного потока-2»

Алексей Гончарук накануне обратился к коллегам из Эстонии с призывам по-возможности противодействовать строительству российского газопровода в Европе.
Piter.tv вчера в 13:27
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Газета.Ru 14:59
Космос

«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства

Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр 03:31
Здоровье

«Точка невозврата пройдена, кто будет лечить? Мигранты» - эксперт о будущем отечественной медицины

Как отмечают эксперты отрасли, проблемой во многом становится то, что скорая помощь стала предоставлять не помощь как таковую, а услуги.
Царьград 16:03
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Культура

Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии

RuNews24.ru 11:35
Футбол

«Барселона» и «Славия» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

МК-Спорт 15:01
Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 06:06
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 03 ноября в 04:34
Общество

На концерте Scorpions в Москве задержали участников группы Pussy Riot

В Москве сотрудники полиции задержали на ВТБ Арене, где проходит концерт группы Scorpions, участников группы Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину.
Московский Комсомолец 12:19
Экономика

Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн

Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.
Коммерсантъ 03:13
Экономика

Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM 01:56
Политика

Демократы опубликовали первые показания по делу об импичменте Трампа

Расшифровки показаний по делу об импичменте президента США Дональда Трампа опубликовали демократы в американском Конгрессе.
News.ru вчера в 15:42
Экономика

Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет

"Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".
ИА "Реалист" вчера в 06:09
Футбол

Ливерпуль — Генк 2:1

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Генк».
Чемпионат 03:00
Шоу-бизнес

«Лайки не нужны»: Самбурская опубликовала пикантное фото в Instagram

Актриса Настасья Самбурская опубликовала пикантное селфи в социальной сети.
Пятый канал 06:46
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Наука

Корь убивает более 70% антител против других вирусов

В результате исследования было установлено, что дети, которые переболели корью, потеряли от 11 до 73% антител.
Live24 03 ноября в 05:50
Шоу-бизнес

Блюменкранц из шоу «Дом-2» узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Шоумен и экс-участник шоу "Дом-2" вызвал на детектор лжи бывшую жену.
Дни.ру 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Михайлович Котюков
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр науки и высшего образования Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Министр финансов и заместитель председателя правительства Красноярского края.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное