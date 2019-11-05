Политика
RT на русскомПутин раскритиковал министра высшего образования
Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.
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Кино
Лучшие и худшие наряды звезд на Hollywood Film Awards 2019
Ежегодную премию Hollywood Film Awards считают одной из репетиций главной киноцеремонии года.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.
Космос
Ученые обнаружили черную дыру с необычно малой массой
Новая методика поиска чёрных дыр помогла обнаружить чёрную дыру с необычно малой массой.
Армия и оружие
Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina
Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
Музыка
Украинку Maruv назвали лучшей российской певицей на MTV EMA
Политика
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО
Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.
Наука
Лекарство от диабета может помочь в борьбе с курением
Специалисты провел исследование и узнали, что лекарство для лечения диабета второго типа поможет курильщикам в борьбе с привычкой.
Политика
Украина поручила Эстонии очернить в ЕС проект «Северного потока-2»
Алексей Гончарук накануне обратился к коллегам из Эстонии с призывам по-возможности противодействовать строительству российского газопровода в Европе.
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
Здоровье
«Точка невозврата пройдена, кто будет лечить? Мигранты» - эксперт о будущем отечественной медицины
Как отмечают эксперты отрасли, проблемой во многом становится то, что скорая помощь стала предоставлять не помощь как таковую, а услуги.
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Культура
Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву
Общество
На концерте Scorpions в Москве задержали участников группы Pussy Riot
В Москве сотрудники полиции задержали на ВТБ Арене, где проходит концерт группы Scorpions, участников группы Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину.
Экономика
Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн
Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.
Экономика
Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
Политика
Демократы опубликовали первые показания по делу об импичменте Трампа
Расшифровки показаний по делу об импичменте президента США Дональда Трампа опубликовали демократы в американском Конгрессе.
Экономика
Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет
"Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".
Футбол
Ливерпуль — Генк 2:1
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Генк».
Шоу-бизнес
«Лайки не нужны»: Самбурская опубликовала пикантное фото в Instagram
Актриса Настасья Самбурская опубликовала пикантное селфи в социальной сети.
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
Наука
Корь убивает более 70% антител против других вирусов
В результате исследования было установлено, что дети, которые переболели корью, потеряли от 11 до 73% антител.
Шоу-бизнес
Блюменкранц из шоу «Дом-2» узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Шоумен и экс-участник шоу "Дом-2" вызвал на детектор лжи бывшую жену.