Во время общения Владимира Путина с жителями Тулуна один из участников встречи спросил главу государства, отправит ли он в отставку начальника пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, назвавшую пострадавших от наводнения бичевней и быдлом.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин раскритиковал начальницу пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, которую заподозрили в сравнении пострадавших от паводка жителей региона с бичами. Об этом сообщает портал irk.ru.

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