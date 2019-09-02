Политика

Газета.RuГазета.RuПутин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу

Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которая, предположительно, назвала пострадавших при наводнении жителей Тулуна "алкашней, бичевней и быдлом", может лишиться должности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
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с чего всё началось

Президент назвал Ирину Алашкевич непорядочным человеком за оскорбление жителей Тулуна

Во время общения Владимира Путина с жителями Тулуна один из участников встречи спросил главу государства, отправит ли он в отставку начальника пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, назвавшую пострадавших от наводнения бичевней и быдлом.
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