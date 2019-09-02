Политика
Газета.RuПутин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которая, предположительно, назвала пострадавших при наводнении жителей Тулуна "алкашней, бичевней и быдлом", может лишиться должности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
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с чего всё началось
Во время общения Владимира Путина с жителями Тулуна один из участников встречи спросил главу государства, отправит ли он в отставку начальника пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, назвавшую пострадавших от наводнения бичевней и быдлом.Твой Иркутск10:43
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Путин резко высказался о назвавшей жителей Тулуна «быдлом» иркутской чиновнице
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