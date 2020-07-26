Политика
Lenta.ruПутин раскритиковал постановление Верховной Рады о местных выборах
Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским раскритиковал постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее минским соглашениям, сообщает пресс-служба Кремля.
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Здоровье
В телах умерших от коронавируса найдены странные повреждения
Evo-rus.com 01:55
Культура
61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2»
Заслуженная артистка РФ и член Союза кинематографистов России Лариса Андреевна Гузеева стала новой ведущей скандального шоу "Дом-2".
Российская газета 10:49
Авто
Стало известно, как создавались первые российские спорткары Marussia
СМИ рассказали, как создавались первые российские спорткары Marussia, и почему они больше не производятся.
МедиаПоток 04:27
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
Футбол
Определился главный кандидат на пост наставника «Крыльев Советов»
Ранее сообщалось, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола даст возможность игрокам выбрать нового капитана клуба.
Газета.Ru 10:49
Общество
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
Деловое.ТВ 09:37
Армия и оружие
Путин заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием
Военно-морской флот России получит не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 04:33
Футбол
Футболисты «Луки-Энергия» хотят сохранить доброе имя клуба
В подписанном двадцатью футболистами письме, о котором сообщает Псковская Лента Новостей, спортсмены просят «помочь клубу отстоять свое доброе имя».
Московский Комсомолец Псков 24 июля в 06:37
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Армия и оружие
Украина назвала условие полного прекращения огня в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что полный и всеобъемлющий режим прекращения огня в Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соответствующего соглашения, зафиксированных с участием представителей ОБСЕ.
Lenta.ru 11:34
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Происшествия
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий погиб в лесу Подмосковья
Подробностей происшествия в «Лиза Алерт» не сообщают. Известно, что 82-летний Иваницкий днем 22 июля ушел за грибами в лес.
Snob.ru вчера в 05:57
Политика
Кедми уверен, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России
Китай никогда не превратится в угрозу для России, даже если США полностью утратят статус мировой державы, считает эксперт из Израиля, бывший глава спецслужбы Натив Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 24 июля в 03:45
Происшествия
В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину
Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
РИА Новости 09:43
Происшествия
В Крыму затонул бронетранспортер при преодолении Керченского пролива
В Крыму затонула бронемашина БРДМ-2, форсировавшая Керченский пролив в рамках патриотической акции.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 08:39
Армия и оружие
В Сети опубликованы запрещенные снимки летчика люфтваффе
На кадрах запечатлена повседневная жизнь немецких летчиков и технического персонала аэродрома Тронхейм Варнес в Норвегии, еще несколько снимков сделаны во Франции.
ФАН 08:22
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Известный российский телеведущий Леонид Якубович не подтверждает своего ухода из «Поля чудес».
Территория новостей 12:12
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии заболевшей коронавирусом Ивлеевой
Территория новостей 11:12
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском вчера в 10:11
Общество
Основателя Alibaba Джека Ма вызвали в индийский суд
После обращения экс-сотрудника компании UC Web (структура Alibaba), который заявил о своем неправомерном увольнении, индийский суд вызвал в качестве ответчиков представителей китайской компании Alibaba и ее основателя Джека Ма.
Финансовая газета 12:03
Футбол
Слуцкий высказался о ситуации Тиля в «Спартаке»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал своё мнение о голландском полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле.
RT на русском 12:16
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму и пропустит плей-офф НХЛ
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не примет участия в плей-офф после возобновления сезона НХЛ.
Sport24.ru вчера в 11:11
Происшествия
Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика
Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
Газета.Ru 05:39
Кино
Зак Снайдер показал необычный костюм Супермена
Во время общения Снайдер показал снятую сцену для "Snyder Cut" — его версии "Лиги справедливости", в которой Генри Кавилл в роли Супермена предстает в черном костюме и серебряном плаще.
Газета.Ru 09:28
Общество
Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО
Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru вчера в 05:42
Армия и оружие
В Севастополе завершился парад кораблей и военно-спортивный праздник
Всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие свыше 30 кораблей, 14 судов, 30 летательных аппаратов и около 50 единиц техники армейского корпуса.
Вести.Севастополь 03:10
Политика
Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране
В качестве примера белорусский президент привел ситуацию в Соединенных Штатах Америки, где президенту Дональду Трампу пришлось в некоторых штатах выводить на улицы армейские подразделения.
Городовой 24 июля в 08:37