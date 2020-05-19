Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.

Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

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