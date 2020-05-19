Коронавирус

ВедомостиВедомостиПутин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
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Путин обвинил правительство в нечетких формулировках о COVID-доплатах врачам

Интерфакс09:03

Путин поручил следить за выплатами работающим с коронавирусом медикам

Газета.Ru09:29

Путин раскритиковал правительство за неясные документы по выплатам для врачей

Известия08:14

Путин увидел проблему выплат врачам в нормах правительства

Московский Комсомолец08:17

Путин раскритиковал правительство из-за непонятных критериев для выплат врачам

Lenta.ru08:06

Путин связал проблемы с выплатами медикам с путаностью постановления правительства

Коммерсантъ07:56

Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

РИА Новости08:35
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Здоровье

Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова

На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
Эхо Москвы в Уфе 00:56
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Политика

Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
Lenta.ru 05:22
Экономика

Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые поделилась снимками из роддома

Лера Кудрявцева по случаю своего дня рождения поделилась серией снимков, которые раньше не видели свет.
7Дней.ру 02:00
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Политика

Путин назвал уникальной ситуацию из-за коронавируса

Путин подчеркнул, что ничего подобного раньше никогда не делалось.
Парламентская газета 09:22
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Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия 02:00
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Политика

Лавров проведет разговор с главой МИД Германии Маасом

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что через час проведет телефонный разговор с немецким коллегой Хайко Маасом.
РИА Новости 09:49
Экономика

Сбербанк перенес годовое собрание акционеров на сентябрь

В марте наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или в сумме 422,4 млрд рублей.
ТАСС 09:04
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Общество

Женщине-инвалиду в Москве снова выписали штраф за нарушение изоляции

Известия 07:29
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
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Общество

Минимальный возраст продажи алкоголя в России решили поднять

Совет Федерации рекомендует правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский.
Lenta.ru 05:40
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Культура

Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
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Общество

Forbes составил рейтинг перспективных россиян моложе 30 лет

Газета.Ru 05:16
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Происшествия

СКР проверит, почему сотрудникам «скорой» в Тюменской области не начислили выплаты за работу с COVID-пациентами

По данным ведомства, следователи проверяют всю финансовую документацию, связанную с порядком начисления выплат.
Интерфакс - Россия 09:19
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Происшествия

Россиянину разбили лицо в магазине за снятую маску

Издание пишет, что один из них начал бить россиянина, его лицо было в крови. Пострадавший обратился в полицию и снял побои в больнице.
Lenta.ru 10:14
6
Экономика

Банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российские банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям.
RT на русском 10:08
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Происшествия

В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв

Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.
Российская газета 09:30
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Происшествия

В Тульской области водитель не смог объехать пробку и устроил стрельбу

Тульская пресса 08:42
Политика

Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
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Общество

В Петербурге запретили прощание с умершими

Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru 09:09
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Общество

В Краснодарском крае медиков вызвали в полицию за публичную жалобу на отсутствие выплат

В Краснодарском крае сотрудники станции скорой помощи Абинской районной больницы записали видео об отсутствии выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами, после чего их вызвали в полицию, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на проект «Скорая журналистская помощь».
FreeNews-Volga 10:16
Гаджеты

Представлены доступные защищенные смарт-часы AmazFit Ares

Astera 09:39
Происшествия

На Кубани выявлено 93 новых носителя SARS-CoV-2

Краснодар, 19 мая 2020, 10:55 — REGNUM 93 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Краснодарском крае за последние сутки, об этом 19 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
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Здоровье

Около 150 тысяч медработников уже получили дополнительные выплаты

Около 150 тысяч медицинских работников на сегодняшний день уже получили дополнительные выплаты за работу в особом режиме, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
Ёлдаш 08:20
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Кино

Актер Алексей Шевченков рассказал о пьяной драке со Шнуровым

Piter.tv 08:34
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Общество

В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса

В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
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Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
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Игры

Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает

Игромания.ру 07:03
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