Коронавирус
RT на русскомПутин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам
Ранее к проверке нарушений при начислении выплат медикам в ряде российских регионов подключился Следственный комитет, заведено как минимум одно уголовное дело. Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.
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Собянин объяснил, где нужно носить маску и перчатки
Использование масок и перчаток на улице носит рекомендательный характер.
Российская газета 11:49
Общество
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Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
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Происшествия
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв
В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
Общество
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
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РИА Новости 11:43
Общество
В Петербурге запретили прощание с любыми умершими
В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
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Оka.fm 08:00
Общество
Путин: выплаты по 10 тысяч рублей получат 22 млн детей
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Gazeta.SPb 08:21
Политика
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Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
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Установленная на борту МКС камера запечатлела многочисленные светящиеся объекты, в которых уфологи увидели НЛО.
Актуальные Новости 12:09
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Общество
В Нижегородской области вышли на первый этап снятия ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области позволила ей перейти к первому этапу снятия ограничений.
Городовой 06:51
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Игры
CD Projekt обошла Ubisoft и стала самой «дорогой» игровой компанией в Европе
CD Projekt стала самой «дорогой» игровой компанией в Европе, и пока что её акции не выказывают склонности к падению.
Игромания.ру 12:19
Общество
В Москве провели первые 10 тысяч тестов на антитела к коронавирусу
В Москве провели первые 10 тыс. тестов на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 12:24
Общество
МЧС начинает масштабную дезинфекцию в Дагестане
Piter.tv 04:05
Экономика
ФНС подготовила систему освобождения от налогов пострадавшего бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.
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Румынская «Политехника» из города Яссы необычным образом продлила контракты с защитником Космином Фразинеску и нападающим Андреем Кристей.
Чемпионат 12:54
Армия и оружие
В США вспомнили советскую супергаубицу
В первые годы холодной войны Советский Союз разработал супергаубицу — самоходную минометную установку 2Б1 «Ока».
Lenta.ru 11:56
Армия и оружие
Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше
Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
Lenta.ru 12:01
Общество
Богатые россияне начали покупать бункеры
В последнее время вырос спрос на услуги компаний, которые строят убежища, сообщает Forbes. Это произошло на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 09:47
Футбол
Девушка Роналду заплела Криштиану косу
Девушка похвасталась косой, которую заплела футболисту.
Чемпионат 12:49
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
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Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
Общество
Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах
Есть, правда, одно но: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
Гаджеты
Samsung показал новый бюджетный смартфон
Южнокорейская компания Samsung на своем сайте показала параметры своего нового смартфона Galaxy A21s.
ПРАЙМ 04:21